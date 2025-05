Cómo es la película del hijo de Darín que cuenta los 12 años de cárcel de Pepe Mujica

La noche de 12 años, la conmovedora película que cuenta la historia del cautiverio de Pepe Mujica.

Este martes a la tarde murió el ex presidente José "Pepe" Mujica a los 89 años, como consecuencia de un cáncer de esófago que cargaba desde hace varios meses. En medio de homenajes y mensajes de condolencias en las redes sociales, las búsquedas se dispararon hacia una recordada película que aborda uno de los momentos más duros en la vida del uruguayo: La noche de 12 años.

La noche de 12 años es una película dramática uruguaya de 2018 dirigida por Álvaro Brechner. Basada en hechos reales, narra el cautiverio de tres líderes del movimiento Tupamaros: José "Pepe" Mujica, Mauricio Rosencof y Eleuterio Fernández Huidobro, quienes fueron sometidos a 12 años de aislamiento y tortura durante la dictadura militar en Uruguay (1973-1985). "En 1973, bajo el régimen militar uruguayo, nueve presos políticos son trasladados en una operación secreta. La orden es clara: 'Como no pudimos matarles, vamos a volverles locos'. Entre ellos, Mujica, Rosencof y Huidobro son sometidos a un aislamiento extremo, permaneciendo en celdas diminutas, encapuchados, atados y privados de estímulos sensoriales durante más de una década", reza la sinopsis del filme aclamado por la crítica.

El actor Antonio de la Torre encarna a José "Pepe" Mujica en la ficción, mientras que "El Chino" Darín y Alfonso Tort completan el reparto de este drama sobre el sufrimiento humano y la resistencia psicológica. La noche de 12 años fue seleccionada en festivales internacionales como el de Venecia y San Sebastián, y recibió premios del público en eventos como el Festival Internacional de Films de Friburgo.

Dónde se puede ver La noche de 12 años

La noche de 12 años está disponible en la plataforma de streaming Netflix.

"Hasta acá llegué": el día que Mujica anunció que dejaba su tratamiento contra el cáncer

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, relató el exmandatario uruguayo junto a su compañera de toda la vida, Lucía Topolansky, en una entrevista con semanario local Búsqueda.

“Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Le doy un abrazo a todos”, dijo con los ojos llenos de lágrimas según narraron los periodistas que participaron de la entrevista.

“Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”, concluyó. Además, en un mensaje para los jóvenes tras anunciar su cáncer avanzado remarcó: “Quiero transmitirles a las pibas y pibes que la vida es hermosa, y se gasta y se va. El quid de la cuestión es volver a empezar cada vez que uno cae, y si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, que no se dejen engatusar por el odio. Nadie se salva solo”.