La artista uruguaya Ana Tiscornia presenta su obra en la Sala PAys del Parque de la Memoria

El vínculo de Ana Tiscornia con la arquitectura y la modernidad son el punto de partida de la muestra que bajo el título "De este a oeste y de norte a sur" y curaduría de Florencia Battiti se inaugurará en la Sala PAyS (Presentes, Ahora y Siempre) del Parque de la Memoria, de Buenos Aires, el próximo viernes 2 de diciembre a las 18.

Tiscornia (Montevideo, 1951), galardonada recientemente con el Konex Mercosur y radicada hace varias décadas en Nueva York, Estados Unidos, estará presente en la inauguración de la exhibición temporaria, producida por el Parque de la Memoria, que podrá visitarse hasta el 5 de marzo de 2023.

"La obra de Tiscornia incluye instalaciones, collages, ensamblajes, pintura, libros y fotografía que le permiten a la artista elaborar metáforas sobre los constantes ciclos de construcción, destrucción, pérdida y reconstrucción que sufre la humanidad. El desplazamiento, la fisura, la incertidumbre y la repetición son constantes de su trabajo", escribe la curadora.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La muestra "articula pasado y presente, arte y arquitectura, memoria y olvido, práctica y teoría, delicadamente hilvanados en el proyecto poético de una artista que asume y se aproxima a la pérdida pero con un gesto esperanzador" y sintetiza una trayectoria o "derrotero, que confluye en el colapso de la utopía modernista" que la impulsaron a utilizar "un lenguaje anclado en la arquitectura", refiere Battiti.

"La búsqueda de construir en medio de la catástrofe establece de esta manera una especie de cartografía del olvido", define además.

La artista estudió arquitectura en Uruguay, artes visuales con el artista Guillermo Fernández y grabado en el Club de Grabado de Montevideo. Desde 1981, reside en Nueva York, donde es profesora emérita del SUNY, Old Westbury College.

Dos experiencias en su infancia marcaron su futuro, explica la curadora: "La edificación de una casa vecina a la suya y haber tenido un tío arquitecto. En Montevideo, y al calor de la efervescencia cultural uruguaya, comenzó a estudiar arquitectura, formación que fue interrumpida por la llegada de la dictadura militar a Uruguay en 1973". Luego se desarrolló en artes plásticas y grabado. Para Battiti "esa apertura generó también transformaciones en su visión en torno a la modernidad. La inmersión en actividades diversas propició una perspectiva crítica que, en un contexto más experimental y renovador que en la pos-dictadura, se le reveló más 'situacionista' y crítica".

Precisamente, el título de la muestra condensa esa dialéctica establecida entre sus principios formativos y el cuestionamiento crítico que "funcionaron como una brújula".

Por otro lado, "desde el activismo político que abrazó a fines de los sesenta y principios de los setenta, -señala Battiti- Tiscornia se aferró a la idea de un activismo cultural que se fue diversificando a lo largo de los años", derivando su atención después del 2001 "a los conflictos mundiales, las migraciones masivas y los 'daños colaterales' de las guerras que se sumaron a sus inquietudes.

Tiscornia ha escrito artículos y publicado el libro "Vicissitudes of the Visual Imaginary: Between utopia and fragmented identity on Uruguayan art from 1959 to 1995", y entre 1998 y 2015 ha curado varias exposiciones, entre ellas, la "Guerra que no hemos visto", un proyecto del artista colombiano Juan Manuel Echavarría en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, Colombia.

Ha recibido distinciones como el premio Pollock-Krasner Foundation Grant in (2000) y el New York Foundation for the Arts Fellowship (2004), y representó a Uruguay en la II y IX Bienal de La Habana, Cuba, en la III Bienal de Lima, Perú, y participó en la Bienal del Fin del Mundo de Mar del Plata.

Su obra es parte de colecciones públicas y privadas y ha sido ampliamente expuesta en Estados Unidos, América Latina y Europa. Entre sus exposiciones más recientes están "A la Vuelta de la esquina" en Galería Espacio Mínimo, Madrid (2022); "Left, Right and Center" en Josee Bienvenu Gallery, Nueva York (2020), "Ana Tiscornia en OMI Architecture Onsite series", Gante, Nueva York (2018), y "Colateral o Premeditado" en la Galería Nora Fisch, Buenos Aires (2017).

"De este a oeste y de norte a sur" podrá visitarse con entrada libre y gratuita en la Sala PAyS (Presentes, Ahora y Siempre) del Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado en Av. Costanera Norte Rafael Obligado 6745, Ciudad de Buenos Aires, de martes a viernes de 11 a 17 y fines de semana y feriados de 11 a 18.

Con información de Télam