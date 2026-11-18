La producción audiovisual argentina encontró en la miniserie un terreno fértil para adaptar investigaciones periodísticas y novelas locales con presupuestos acotados pero ambición narrativa. Lejos de los formatos extensos, estas historias comparten un interés por examinar las zonas grises del poder, las lealtades quebradas y el peso de la historia reciente sobre el presente.

{{{htmlAmp}}}

Con rodajes descentralizados en provincias como Río Negro y Jujuy, además del conurbano bonaerense, tres títulos disponibles en Netflix condensan buena parte de las búsquedas actuales del audiovisual nacional: el retrato de la violencia paraestatal, el policial con humor seco y el thriller de rosca política.

Actores y actries argentinas en Netflix. (Crédito de imagen: Netflix)

Tres miniseries argentinas para ver en Netflix