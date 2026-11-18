La producción audiovisual argentina encontró en la miniserie un terreno fértil para adaptar investigaciones periodísticas y novelas locales con presupuestos acotados pero ambición narrativa. Lejos de los formatos extensos, estas historias comparten un interés por examinar las zonas grises del poder, las lealtades quebradas y el peso de la historia reciente sobre el presente.
Con rodajes descentralizados en provincias como Río Negro y Jujuy, además del conurbano bonaerense, tres títulos disponibles en Netflix condensan buena parte de las búsquedas actuales del audiovisual nacional: el retrato de la violencia paraestatal, el policial con humor seco y el thriller de rosca política.
Tres miniseries argentinas para ver en Netflix
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Gordon (2026) adapta los libros de investigación del periodista Marcelo Larraquy bajo la dirección de Pablo Trapero. A lo largo de siete episodios, Rodrigo de la Serna encarna a Aníbal Gordon en su recorrido desde el delito común en los años sesenta, hasta su integración en los grupos parapoliciales y los servicios de inteligencia durante la década siguiente. La serie reconstruye con una mirada sobria los vínculos entre el hampa, la política y los inicios del terrorismo de Estado, evitando el golpe bajo para concentrarse en la mecánica cotidiana de la impunidad. Está filmada en parte en Bariloche.
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El tiempo de las moscas (2026) reúne en seis capítulos las novelas Tuya y El tiempo de las moscas, de Claudia Piñeiro. Dirigida por Ana Katz y Benjamín Naishtat, la historia sigue a Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa), dos mujeres que salen de prisión y montan una empresa de fumigación, mientras intentan reinsertarse en una sociedad que las observa con desconfianza. Cuando una clienta les propone un encargo sospechoso, la trama vira hacia el suspenso sin abandonar una mirada irónica sobre la maternidad, los mandatos de clase y la supervivencia económica.
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Las maldiciones (2025) condensa en tres episodios la novela homónima de Piñeiro, con creación de Daniel Burman y protagónico de Leonardo Sbaraglia. Ambientada en los paisajes áridos de Jujuy, la ficción sigue a un gobernador del norte argentino cuya hija es secuestrada por su colaborador más cercano en medio de una votación legislativa clave sobre la explotación del litio. Con ritmo sostenido, el relato expone las negociaciones detrás de escena, el cálculo electoral y el costo personal de la ambición política.