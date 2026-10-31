"El año que viene vamos a cambiar la historia de Argentina": Kicillof llamó a construir una alternativa de cara al 2027

El gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este viernes un acto político en el municipio de Palpalá, Jujuy, donde convocó a construir una alternativa nacional de cara al próximo año y aseguró que el peronismo buscará cambiar el rumbo político del país.

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“Lo que viene en la Argentina no va a ser un experimento más: vamos a construir un nuevo Gobierno que sea productivo, federal, soberano y patriota: un Gobierno del pueblo y para el pueblo”, expresó ante dirigentes, militantes y referentes sindicales reunidos en el Club Altos Hornos Zapla.

La actividad contó con la presencia del intendente local, Rubén Eduardo Rivarola; los diputados provinciales Carlos Haquim y Rubén Armando Rivarola; y el secretario general del Sindicato Luz y Fuerza de Jujuy, Pedro Belizán.

Durante su discurso, Kicillof cuestionó la gestión del presidente Javier Milei y sostuvo que existe un creciente malestar social por la situación económica. “Después de tres años de un gobierno de ultraderecha que representa los intereses de las corporaciones y los poderes internacionales, nuestro pueblo comprendió que fue víctima de la estafa electoral más grande de la historia”, afirmó.

En ese contexto, manifestó que percibe un escenario de expectativas políticas de cara a 2027. “Hoy se respira una energía y un entusiasmo que nos llenan de esperanza: el año que viene vamos a cambiar la historia de Jujuy y de la Argentina”, sostuvo.

El diagnóstico económico y el rol de las provincias

El mandatario bonaerense explicó que su visita a Jujuy también tuvo como objetivo escuchar a distintos sectores sociales y productivos. Según indicó, mantuvo contactos con comerciantes, productores de tabaco y caña de azúcar, estudiantes e investigadores, quienes le transmitieron su preocupación por la situación económica y la falta de perspectivas de mejora.

“Me llevo de aquí un diagnóstico muy preocupante sobre la situación económica y social, pero también una convicción muy profunda: en el corazón de nuestro pueblo está la base para recuperar cada una de nuestras provincias y nuestra soberanía”, señaló.

Además, planteó que el desarrollo de los recursos naturales debe estar acompañado por políticas que generen empleo, producción y conocimiento dentro del país. “No alcanza con tener los recursos que todo el mundo está buscando: esa riqueza se tiene que llenar de trabajo argentino, ciencia y producción nacional”, afirmó.

Kicillof también convocó a construir un proyecto federal que contemple las necesidades de las provincias del interior. En ese sentido, sostuvo que las prioridades deben volver a ser la educación, el trabajo, la salud y la soberanía.

Convenio de cooperación

El gobernador de la provincia de Buenos Aires firmó un convenio marco de colaboración con su par provincial, Carlos Sadir, para fortalecer los vínculos institucionales y coordinar políticas públicas entre ambas jurisdicciones.

La actividad se desarrolló en el Palacio de Gobierno jujeño y contempló, además, un encuentro con el intendente de Palpalá, Rubén Rivarola, con quien suscribió otro acuerdo de cooperación y asistencia recíproca para impulsar acciones conjuntas entre el municipio y la Provincia de Buenos Aires.

Tras la reunión con Sadir, Kicillof destacó la importancia de la articulación entre gobiernos provinciales, incluso cuando pertenecen a espacios políticos diferentes. "Es muy importante que las provincias podamos trabajar de manera articulada, compartir experiencias y aprender unas de otras", sostuvo.

En esa línea, agregó que las diferencias partidarias no deben impedir el diálogo institucional. "Con el gobernador Sadir pertenecemos a espacios políticos diferentes, tenemos acuerdos y diferencias, pero eso no nos impide dialogar y colaborar: en democracia, pensar distinto no puede convertirnos en enemigos", afirmó.

El convenio entre Buenos Aires y Jujuy apunta a establecer mecanismos de cooperación recíproca y promover programas conjuntos en áreas como salud, educación, seguridad, ciencia y tecnología, entre otras.