Qué miniseries argentinas ver en Netflix: 3 recomendaciones para ver en noviembre 2026

El formato de miniserie atraviesa un momento importante en las plataformas de streaming. Frente a producciones de múltiples temporadas que exigen un compromiso prolongado de visualización, las historias cerradas de una única entrega ganan terreno entre las preferencias del público por su estructura narrativa acotada, ritmos precisos y resolución en pocos episodios. Dentro de este escenario, la ficción argentina exhibe en el catálogo de Netflix un repertorio variado que abarca desde clásicos televisivos restaurados hasta adaptaciones literarias contemporáneas de estreno reciente. Esta es una selección de tres obras de El Destape.

Okupas (2000). Considerada una obra de culto dentro de la televisión argentina, esta producción escrita y dirigida por Bruno Stagnaro consta de 11 episodios de aproximadamente una hora. Estrenada originalmente en la Televisión Pública en el año 2000 y remasterizada para su llegada al streaming en 2021, la trama sigue a Ricardo (Rodrigo de la Serna), un joven de clase media que queda al cuidado de una casona deteriorada en Buenos Aires. Allí convive con tres amigos de distintos orígenes sociales interpretados por Diego Alonso, Ariel Staltari y Franco Tirri, retratando la marginalidad urbana y la amistad en la antesala de la crisis económica de 2001.

Atrapados (2025). Estrenada en marzo de 2025, esta miniserie policial de 6 episodios adapta la novela Caught, del autor estadounidense Harlan Coben. Dirigida por Miguel Cohan y Hernán Goldfrid, traslada el relato a la ciudad patagónica de Bariloche. La historia gira en torno a Ema Garay (Soledad Villamil), una periodista reconocida por exponer delincuentes que evaden la justicia, cuya investigación sobre la desaparición de una adolescente de 16 años toma un rumbo inesperado cuando los indicios apuntan a un referente comunitario cercano. El elenco principal se completa con Juan Minujín, Alberto Ammann y Matías Recalt. MÁS INFO Netflix Qué series ver en Netflix en noviembre 2026: el TOP 10 de las más vistas