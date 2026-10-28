4 miniseries recomendadas para ver en HBO Max en octubre 2026

El universo de las miniseries se ha consolidado como el formato predilecto para los espectadores contemporáneos que buscan tramas cerradas, de alta intensidad y con buen nivel de realización cinematográfica, sin tener que ver varias temporadas. En este escenario competitivo, la cuidada selección de contenidos de HBO Max se distingue por apostar a producciones que priorizan de forma absoluta la mirada de autor, las interpretaciones y una profunda complejidad psicológica. La plataforma elige con precisión historias arriesgadas que transitan desde el humor más corrosivo hasta la ciencia ficción de tinte humanista, configurando un catálogo donde las propuestas funcionan como una obra diseñada para cautivar, emocionar e incentivar al debate de ideas.

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"Tip toe", miniserie británica. (Crédito de foto: Channel 4)

Cuatro miniseries para ver en HBO Max

DTF St. Louis: una comedia negra, de drama criminal, sumerge al espectador en un peligroso triángulo amoroso desatado en plena crisis de la mediana edad. Con un elenco encabezado por Jason Bateman, Linda Cardellini y David Harbour, la ficción explora las tensiones suburbanas y los desvíos emocionales con una narrativa filosa y giros narrativos inesperados que conducen de manera inexorable hacia un desenlace fatal.

Tip toe: creada por el aclamado Russell T Davies, esta miniserie británica funciona como un drama suburbano que expone el devastador impacto del discurso de odio y la desinformación en las redes sociales. A través del enfrentamiento entre dos vecinos en Mánchester, la ficción retrata con crudeza y sensibilidad las amenazas actuales a los espacios seguros. Protagonizada por Alan Cumming y David Morrisey.

Half man: del brillante creador de Bebé reno, Richard Gadd, llega este desgarrador drama sobre la masculinidad tóxica, el complejo vínculo entre el afecto y la violencia, y los viejos rencores. Acompañado por el trabajo de Jamie Bell, Gadd construye un relato opresivo e incómodo que viaja permanentemente en el tiempo a lo largo de seis episodios, exigiendo la atención del espectador ante una hermandad tan perturbadora como verosímil.