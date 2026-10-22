Las mejores 10 series de HBO Max para ver, según IMDb

Las producciones originales de HBO han consolidado un catálogo de ficciones con gran impacto crítico y reconocimiento de la audiencia global, sobre todo las series y miniseries. Para orientar las elecciones de los usuarios dentro de la plataforma HBO Max, las puntuaciones otorgadas en IMDb (Internet Movie Database), que funciona como la base de datos en línea más consultada del mundo sobre cine, televisión y contenidos audiovisuales, sirven como un indicador de referencia basado en millones de valoraciones de espectadores e informantes de la industria.

Hermanos de sangre (2001) – 9,4. Miniserie de diez episodios, basada en el libro de Stephen E. Ambrose. La trama sigue la trayectoria de la Compañía Easy, una unidad de paracaidistas del ejército estadounidense, desde su entrenamiento en Toccoa previa al desembarco en Normandía hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa.

Chernobyl (2019) – 9,3. Reconstrucción dramática, en cinco capítulos, escrita por Craig Mazin sobre el desastre nuclear ocurrido en 1986 en la Central Nuclear de Chernóbil, en la Unión Soviética. La producción aborda los esfuerzos de científicos, bomberos y operarios para contener la radiación, junto a la gestión burocrática del gobierno soviético.

The Wire (2002-2008) – 9,3. Un drama policial de cinco temporadas creado por David Simon que analiza la estructura social, política y económica de la ciudad de Baltimore. Cada entrega examina una institución diferente: el narcotráfico en las calles, el puerto marítimo, la administración pública, el sistema educativo y los medios de comunicación.

Los Soprano (1999-2007) – 9,2. Serie creada por David Chase y centrada en Tony Soprano, un líder de la mafia de Nueva Jersey. La historia explora los conflictos de su organización criminal, las dinámicas de la vida familiar y su tratamiento psiquiátrico con la doctora Jennifer Melfi debido a sus ataques de pánico.

Game of Thrones (2011-2019) – 9,2. Adaptación de la saga literaria Canción de hielo y fuego de George R. R. Martin. La narrativa aborda las alianzas, traiciones y guerras entre familias nobles por el control del Trono de Hierro en el continente de Poniente, mientras una amenaza sobrenatural avanza desde el norte. MÁS INFO Series Cuándo se estrena la temporada 5 de True Detective, con Nicolas Cage y Antonio Banderas

True Detective (2014-presente) – 8,9. Antología policial creada por Nic Pizzolatto en la que cada temporada presenta un caso independiente. La trama explora las investigaciones criminales, el contexto geográfico de las distintas regiones de Estados Unidos y el desgaste psicológico de los detectives a cargo de las pesquisas.

Succession (2018-2023) – 8,9. Relato escrito por Jesse Armstrong sobre la familia Roy, propietaria del conglomerado internacional de medios Waystar Royco. Las disputas internas por el control corporativo se intensifican ante la incertidumbre por el retiro de su fundador y patriarca, Logan Roy.

Six Feet Under (2001-2005) – 8,7. Drama de Alan Ball centrado en la familia Fisher, dueña de una empresa funeraria independiente en Los Ángeles. A lo largo de cinco temporadas, la ficción aborda temas como la mortalidad, el duelo, la religión y las relaciones interpersonales.

The Leftovers (2014-2017) – 8,3. Ficción creada por Damon Lindelof y Tom Perrotta ambientada tres años después de la repentina desaparición del dos por ciento de la población mundial. La historia sigue las consecuencias sociales, psicológicas y religiosas en las comunidades que buscan explicaciones al evento.