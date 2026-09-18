Las mejores 10 películas argentinas de la historia, según IMDb

El cine argentino ostenta una identidad única, capaz de combinar el drama social, el humor mordaz y el suspenso con una narrativa muy humana. A lo largo de las décadas, directores e intérpretes locales han consolidado una cinematografía admirada en festivales internacionales, cosechando premios y el entusiasmo de audiencias globales. La plataforma IMDb reúne los votos de miles de cinéfilos que celebran este patrimonio cinematográfico tan diverso como inolvidable.

El secreto de sus ojos (8.2): la obra maestra de Juan José Campanella ganadora del Oscar. Un thriller obsesivo donde la investigación de un brutal asesinato entrelaza el amor no correspondido, la memoria y la justicia a lo largo de décadas.

Relatos salvajes (8.1): Damián Szifron explora los límites de la cordura humana a través de seis episodios independientes sobre la rabia, la venganza y el colapso nervioso frente a las presiones de la vida moderna.

Esperando la carroza (8.0): un clásico absoluto dirigido por Alejandro Doria. Una comedia incisiva sobre la hipocresía familiar, los conflictos generacionales y las miserias cotidianas tras la supuesta muerte de la anciana Mamá Cora.

Nueve reinas (7.9): Fabián Bielinsky dirigió un magistral thriller de ingenio urbano. Dos estafadores de poca monta se alían para concretar el negocio de sus vidas, en una Buenos Aires llena de engaños, giros y desconfianza.

Un lugar en el mundo (7.8): Adolfo Aristarain construye un retrato íntimo y reflexivo sobre el idealismo, la solidaridad y la resistencia ética de un grupo de personas en un modesto pueblo patagónico tras la dictadura.

La historia oficial (7.7): la primera producción argentina galardonada con la estatuilla de la Academia de los Oscar. Dirigida por Luis Puenzo, retrata el doloroso despertar de una mujer al descubrir los oscuros secretos de su familia adoptiva.

Argentina, 1985 (7.6): Santiago Mitre lleva a la pantalla el histórico Juicio a las Juntas Militares. Un potente drama judicial centrado en el equipo fiscal que enfrentó a los dictadores para consolidar la democracia.

El ciudadano ilustre (7.5): mordaz sátira de Gastón Duprat y Mariano Cohn. Un Premio Nobel de Literatura vuelve a su pueblo natal tras cuarenta años de ausencia, donde los honores iniciales escalan hacia la tensión.