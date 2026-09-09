Villa Crespo se convierte en un mega cine: así es el festival con películas argentinas para ver en el barrio. Foto: Linda

Del 4 al 13 de septiembre de 2026 se vive la séptima edición de Vecine, el Festival de Cine de Villa Crespo, con largometrajes y cortometrajes nacionales en competencia, funciones especiales y actividades con foco en el cine, la memoria y la comunidad barrial en distintas sedes del barrio.

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Aunque el festival empezó el pasado fin de semana, todavía quedan varias funciones para disfrutar hasta el domingo 13 de septiembre. Este miércoles 9, a las 20 horas, Casa Brandon será sede del primer programa de cortometrajes en competencia, con trabajos de Juan Ramón Ojuez, Mercedes Gaviria, Leonel Braverman, Tomás Murphy y Martín Mainoli.

A las 21.30 horas llegará A todo volumen, una nueva sección dedicada a videoclips contemporáneos concebidos con una mirada cinematográfica. El programa reúne trabajos dirigidos por Luis Ortega, Federico Luis, Juan Cabral, Gustavo Taretto y Dante Zaballa, además del estreno de Corazón y hueso, el nuevo videoclip de Julieta Laso dirigido por María Alché. La cantante también realizará una presentación especial en vivo al finalizar la función.

Vecine es un festival de cine que ocurre desde hace siete ediciones en Villa Crespo. Foto: Linda

El jueves 10, también en Casa Brandon, habrá dos propuestas. A las 20 horas se realizará Pequeños tesoros, una muestra de cortos seleccionados de Federico Luis, Jazmín López y Renzo Cozza. Luego, a las 21.30 horas, será el segundo programa de cortometrajes en competencia, con obras de Carla Scolari, Nicolás Dolensky, Constanza Epifanio y Federico Antonio Morlio.

Los últimos días del festival estarán dedicado a la competencia de largometrajes, del viernes 11 al domingo 13 en el Club Benito Nazar, ubicado en Antezana 340. La programación incluye La gente de la ruta, Hijo mayor, Recordá esto, La muerte es algo que les sucede a los demás, The bewilderment of Chile, Bosque Arriba en la Montaña y La noche está marchándose ya.

El cierre será el domingo 13 a las 17.30, con Hacer cine en el barrio: experiencias de creación en Villa Lugano, un encuentro con integrantes del Archivo de la Memoria Popular Villa 20 y Cultura Oculta para compartir experiencias sobre cine, memoria y comunidad.

Entradas y cómo colaborar con Vecine

La entrada de Vecine es gratuita, aunque se puede realizar una colaboración voluntaria para ayudar a sostener el festival. Al reservar, cada persona puede fijar el monto que considere o aportar a través del botón de Donar. No hay un monto mínimo. Como referencia, desde el festival proponen una entrada como la del Cine Gaumont que cuesta $9.000.