No es Nuestra Tierra: se confirmó qué película argentina representará al país en los Premios Goya 2027.

La Virgen de la Tosquera de Laura Casabé fue seleccionada como la representante argentina en los próximos Premios Goya 2027. Basada en el cuento homónimo y "El carrito" del libro Los peligros de fumar en la cama, publicado por Mariana Enriquez en el año 2009, la película fue dirigida por Laura Casabé y estrenada en el 2025 como parte de la programación del Festival de Cine Sundance.

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El film tuvo su estreno en Argentina durante la 26º edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI), como parte de la Competencia Oficial Nacional. En octubre de ese mismo año fue estrenada y premiada en el prestigioso Festival de Cine de Sitges, donde ganó el premio a Mejor Fotografía.

Se trata de una coproducción argentino-mexicana-española de Mostra Cine, Ajimolido Films, Caponeto y Mr. Miyagi Films. En este sentido, fue seleccionada para los Premios Goya 2027, donde competirá en la categoría Mejor Película Iberoamericana. En la edición 2026 la película Belén de Dolores Fonzi fue la encargada de representar al país en el festival más importante del cine iberoamericano y la que se alzó con el premio.

La Virgen de la Tosquera fue seleccionada para competir por los Premios Goya.

La película de Casabé se impuso a Nuestra Tierra de Lucrecia Martel, El Partido, dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco, y Parque Lezama de Juan José Campanella, cintas que fueron preseleccionadas y evaluadas por la Academia, que finalmente se inclinó por La Virgen de la Tosquera.

De qué trata La Virgen de la Tosquera y dónde verla online

La Virgen de la Tosquera sigue a tres amigas adolescentes, Natalia, Mariela y Josefina, obsesionadas y enamoradas de Diego, su amigo de toda la vida. La dinámica se rompe con la llegada de Silvia, una mujer algo mayor que cautiva por completo la atención de Diego. Ante el rechazo y el temor de perderlo, Natalia recurre al conocimiento de su abuela Rita para realizar un perverso ritual y conjuro de magia negra. La invocación desata una serie de acontecimientos oscuros donde el deseo, la rabia adolescente y la violencia social de la época se entrelazan.

Luego de su paso por los cines argentinos y los festivales de cine más prestigiosos del mundo durante el 2025, la película se encuentra disponible para ver en las plataformas de streaming HBO Max y Prime Video.