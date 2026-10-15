Las mejores 10 series de Netflix para ver, según IMDb

El catálogo de producciones originales de Netflix cuenta con múltiples títulos que han alcanzado altos niveles de aceptación por parte de la audiencia y la crítica especializada según los registros actuales de la plataforma IMDb, que mide con encuestas públicas a las producciones mejores puntuadas.. A continuación, se presenta un recorrido analítico por las diez series mejor valoradas del servicio, detallando sus premisas argumentales, géneros y contextos de realización.

Arcane (9.0/10). Desarrollada por Fortiche y Riot Games, esta serie de animación sitúa su trama en el universo de League of Legends, explorando el conflicto social entre dos ciudades gemelas y los dilemas de sus protagonistas.

Así nos ven (8.8/10). Miniserie dirigida por Ava DuVernay, que reconstruye el caso judicial de 1989 conocido como el de los jóvenes de Central Park, examinando fallas sistemáticas del sistema judicial estadounidense.

BoJack Horseman (8.8/10). Comedia dramática de animación para adultos, creada por Raphael Bob-Waksberg. La trama sigue a un actor equino en decadencia mientras aborda temáticas vinculadas con la depresión, la fama y el existencialismo contemporáneo.

Dark (8.7/10). Thriller de misterio y ciencia ficción de origen alemán, creado por Baran bo Odar y Jantje Friese. La historia plantea complejas paradojas temporales a partir de la desaparición de menores en un pueblo forestal.

Samurái de ojos azules (8.7/10). Producción animada de acción, ambientada en el período Edo japonés. Sigue a una maestra de la espada en su búsqueda de venganza dentro de un contexto histórico marcado por restricciones sociales. MÁS INFO Cine Netflix anunció el regreso de Las crónicas de Narnia: cuántas películas son y cómo verlas

Stranger Things (8.7/10). Serie de ciencia ficción y misterio ambientada en la década de 1980, creada por los hermanos Duffer. Sigue a un grupo infanto-juvenil que investiga fenómenos paranormales en una localidad de Indiana.

The Crown (8.6/10). Drama histórico creado por Peter Morgan, que documenta el reinado de Isabel II del Reino Unido. La historia abarca acontecimientos políticos y transformaciones institucionales transcurridos a lo largo de varias décadas.

Mindhunter (8.6/10). Thriller psicológico dirigido por David Fincher, enfocado en los inicios de la unidad de investigación conductual del FBI, donde agentes entrevistan a homicidas seriales para comprender sus perfiles criminales.

Gambito de dama (8.5/10). Miniserie dramática que sigue el ascenso competitivo de una joven prodigio del ajedrez en los Estados Unidos, durante la década de 1960.