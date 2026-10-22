Final explicado de "La trampa", la serie alemana de Netflix

La miniserie alemana La trampa (Die Falle), adaptación de la célebre novela de Melanie Raabe, atrapa a la audiencia con un angustiante relato de venganza, obsesión y verdades mal contadas. La trama de este thriller sigue a Lisa Konrad, una exitosa escritora que vive recluida voluntariamente en su hogar tras presenciar, años atrás, el trágico asesinato de su hermana Anna. La historia da un giro cuando Lisa reconoce en televisión a Robert Lenzen, un prestigioso periodista, como el autor del crimen. Para obligarlo a confesar, diseña una emboscada tan audaz como peligrosa: escribe un libro detallando el homicidio y exige una entrevista exclusiva con él. Lo que comienza como una contienda psicológica deriva en un tenso juego del gato y el ratón donde los límites de la culpa se vuelven cada vez más difusos.

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El impactante final: sombras y confesiones implacables

El clímax de la miniserie ofrece una resolución cargada de revelaciones pertubadoras. Frente a la escritora, Robert admite haber atacado a Anna tras haber mantenido una tormentosa relación secreta con ella. Sin embargo, la confesión esconde un matiz escalofriante: el periodista afirma haberle asestado solo seis puñaladas de las ocho que reportó la autopsia, sugiriendo que las dos estocadas finales, las que le quitaron la vida, fueron obra de la propia Lisa en medio de su conmoción, al haber encontrado a su hermana en ese estado.

El cruce culmina de forma trágica cuando Lenzen le dispara a Lisa en la pierna y, al verse acorralado por las autoridades, decide quitarse la vida. Al no aclararse del todo el origen de esas dos heridas definitivas, la miniserie deja abierta una inquietante interrogante sobre los recuerdos distorsionados y la verdadera inocencia de su protagonista.

Miniserie alemana "La trampa". (Crédito de foto: Netflix)

Seis episodios de misterio y una cuidada producción

Con una narración dividida en seis intensos capítulos, la producción ya es uno de los títulos más destacados del género, de lo que ha estrenado durante el año. Gran parte del rodaje se realizó en escenarios de Alemania e Italia. Las ciudades germanas de Düsseldorf y Colonia sirvieron como marco principal para recrear la atmósfera claustrofóbica y tensa de la miniserie.

Por su parte, la producción trasladó a su equipo hasta la pintoresca región de la Toscana, utilizando la arquitectura histórica de Arezzo para contrastar la frialdad del drama interior con la calidez del paisaje mediterráneo. Este cuidadoso despliegue visual complementa la narrativa con precisión, reafirmando la calidad técnica de esta producción europea.