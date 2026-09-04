De qué trata "Toda la verdad de mis mentiras", la miniserie de 5 capítulos para ver el fin de semana en Netflix

La miniserie española Toda la verdad de mis mentiras estrena en Netflix como una historia que aborda los dilemas de un grupo de amigos durante un viaje por carretera. La trama comienza cuando los integrantes del grupo deciden organizar una ruta para celebrar la despedida de soltera de una de sus amigas. Sin embargo, lo que se plantea como un viaje divertido deriva en un entorno de convivencia forzada donde salen a la luz secretos guardados, problemas no resueltos, atracciones cruzadas y tensiones acumuladas durante años. La historia analiza el impacto que las mentiras y las omisiones tienen sobre los vínculos afectivos y la estabilidad de una amistad cuando los involucrados deben convivir en un espacio reducido.

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"Toda la verdad de mis mentiras": capítulos, elenco y adaptación

Esta propuesta consta de un total de cinco capítulos. El reparto principal de la serie incluye a los actores Itziar Manero, Ricardo Gómez, Daniel Ibáñez, Brays Efe, Lucía de la Fuente, Clara Sans, quienes interpretan al grupo de amigos y dan vida a las complejas dinámicas interpersonales durante la travesía.

La serie está basada en la novela homónima de la autora española Elísabet Benavent, publicada en el año 2019. La adaptación televisiva toma como pilar la premisa del libro, estructurada en torno a la idea de que todos los integrantes del grupo ocultan alguna verdad incómoda al resto de sus compañeros. A través de este punto de partida, la narración expone cómo la falta de sinceridad progresiva modifica el equilibrio entre los personajes y termina modificando el curso del viaje programado.

"Toda la verdad de mis mentiras", miniserie española. (Crédito de foto: Netflix)

Producción y géneros de la miniserie

El trabajo de rodaje de la miniserie se desarrolló principalmente en distintas localizaciones geográficas situadas en Madrid y en diversos tramos de la costa mediterránea española. Estos escenarios naturales y urbanos sirven de telón de fondo para representar las diferentes paradas del trayecto que realizan los protagonistas a lo largo de los episodios.

En cuanto a su clasificación, la obra se sitúa dentro de los géneros del drama romántico y la comedia dramática de corte generacional. La producción combina situaciones cotidianas de humor con escenas de conflicto emocional. El equipo técnico encargado del proyecto contó con la participación directa de la propia autora, Elísabet Benavent, en las tareas de revisión y ajuste del guion, con el objetivo de mantener la estructura central y el tono narrativo planteado originalmente en la obra literaria.