El true crime que revoluciona Netflix: de sólo 3 episodios, escala en el ranking global

Netflix movió el tablero y sumó a su catálogo La muerte de la esposa del pastor, una miniserie documental que reconstruye el caso de Mica Miller, una mujer de 30 años cuya muerte en 2024 generó una investigación que puso bajo la lupa su matrimonio con el pastor John-Paul “JP” Miller.

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La producción, dividida en tres episodios, recupera los últimos años de la vida de Mica, su relación con el religioso, el proceso de separación y las denuncias que realizó antes de morir. Para reconstruir la historia, la serie incorpora mensajes, documentos, registros policiales y testimonios de personas cercanas a la mujer.

La historia real detrás de La muerte de la esposa del pastor

Mica Miller conoció a John-Paul Miller cuando todavía era adolescente. Años después comenzaron una relación y se casaron en 2017. Con el tiempo, el matrimonio entró en crisis y ambos avanzaron hacia la separación.

Durante ese período, Mica denunció comportamientos de su esposo. La investigación posterior incorporó mensajes, registros policiales y otros documentos que permiten reconstruir los últimos meses de la relación.

El 27 de abril de 2024, la mujer fue encontrada sin vida en el Parque Estatal Lumber River, en Carolina del Norte. La investigación determinó que se trató de un suicidio.

Sin embargo, la conducta de Miller antes del fallecimiento derivó en una causa federal. En diciembre de 2025, un gran jurado lo acusó de ciberacoso y de realizar declaraciones falsas ante investigadores federales. El pastor se declaró no culpable.

La acusación describe un supuesto hostigamiento que se habría extendido durante más de un año. El expediente menciona comunicaciones reiteradas, dispositivos de seguimiento colocados en el vehículo de Mica, daños en su automóvil y la difusión de una fotografía íntima sin su consentimiento.

"Hay informes policiales, historiales médicos, mensajes de texto, cartas de disculpa", señaló la productora ejecutiva de la miniserie, Alana Goldstein. Y agregó: "Nos apegamos a los registros".

Ficha técnica de La muerte de la esposa del pastor