Netflix estrenó el nuevo tanque policial protagonizado por Robert De Niro

Netflix incorporó a su catálogo de septiembre Susurran tu nombre, un thriller protagonizado por Robert De Niro, Adam Scott y Michelle Monaghan que combina una investigación policial con un drama familiar desencadenado por la desaparición de un niño. La producción llegó a la plataforma como adaptación de la novela The Whisper Man, escrita por Alex North.

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La trama sigue a Tom Kennedy, un escritor viudo que se muda con su hijo Jake a Featherbank para comenzar una nueva etapa. Sin embargo, la desaparición del menor modifica sus planes y lo lleva a buscar respuestas en un pasado que parecía superado. Para encontrarlo, deberá pedir ayuda a su padre, Pete Willis, un expolicía con quien mantiene una relación distante.

El vínculo entre ambos cobra relevancia porque Pete fue quien logró capturar años atrás a Frank Carter, un asesino serial conocido como El Hombre de los Susurros. Aunque el criminal continúa encarcelado, el secuestro de Jake guarda similitudes con aquellos casos y abre la posibilidad de que alguien esté reproduciendo su método.

¿De qué trata Susurran tu nombre?

La película comienza con Tom Kennedy intentando reconstruir su vida después de la muerte de su esposa. Para dejar atrás los recuerdos y darle un nuevo comienzo a Jake, padre e hijo se trasladan a Featherbank, una localidad que años atrás fue escenario de varias desapariciones infantiles relacionadas con Frank Carter.

La calma dura poco. Jake desaparece y el caso revive los recuerdos de los crímenes cometidos por el llamado Hombre de los Susurros. Las pistas conducen a Pete Willis, padre de Tom, quien conoce al criminal de cerca porque fue el detective que consiguió detenerlo. El reencuentro entre ambos ocurre en medio de una situación límite y los obliga a enfrentar conflictos familiares que habían quedado sin resolver.

Mientras Pete utiliza su experiencia para ayudar a encontrar al niño, la detective Amanda Beck interviene en el operativo oficial. A su vez, surgen nuevas pistas relacionadas con Frank Carter y con personas de su pasado, lo que genera interrogantes sobre la identidad de quien está detrás del secuestro.

La trama combina el suspenso policial con el conflicto entre un padre y su hijo. El misterio se desarrolla alrededor de un asesino serial que, pese a estar encarcelado, conserva un papel clave para entender los acontecimientos. Netflix la presenta dentro del género de intriga.

Ficha técnica de Susurran tu nombre