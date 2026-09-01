La película apocalíptica y de desastre natual que escala en el ranking de Netflix

Netflix incorporó a su catálogo de agosto La última ola, una película de 2015 que plantea una catástrofe natural de grandes dimensiones. El largometraje, dirigido por Roar Uthaug, sigue a un geólogo que detecta señales de un inminente desprendimiento montañoso capaz de provocar un tsunami en una pequeña localidad de Noruega.

{{{htmlAmp}}}

La producción combina suspenso, drama y acción durante 105 minutos. Su protagonista es Kristian Eikjord, interpretado por Kristoffer Joner, un especialista que estudia los movimientos de las montañas en la zona de Geiranger, un pueblo ubicado junto a un fiordo.

Cuando los registros comienzan a mostrar alteraciones preocupantes, el científico intenta determinar si existe un peligro real. La amenaza finalmente se confirma cuando una parte de la montaña Åkneset se desploma sobre el agua y genera una enorme ola que avanza hacia la población.

¿De qué trata La última ola?

Kristian está a punto de dejar Geiranger junto con su familia para comenzar una nueva etapa laboral en Stavanger. Antes de marcharse, continúa pendiente de las mediciones obtenidas en la montaña, donde los sensores registran movimientos que despiertan su preocupación.

El desprendimiento ocurre de manera repentina. La caída de millones de toneladas de roca provoca un tsunami que se dirige hacia el pueblo, dejando muy poco tiempo para reaccionar. Kristian intenta advertir a quienes permanecen allí mientras busca a su esposa Idun y a sus hijos Sondre y Julia.

La situación cambia rápidamente cuando el agua comienza a ingresar en distintas zonas. El geólogo debe utilizar sus conocimientos para interpretar la evolución del fenómeno y, al mismo tiempo, atravesar un escenario cada vez más peligroso para encontrar a sus seres queridos.

Mientras el nivel del agua aumenta, la familia queda separada y cada integrante debe enfrentarse a distintos obstáculos para sobrevivir. Kristian se concentra en localizar a sus hijos y regresar junto a Idun, aunque el desastre convierte cada paso en una situación de riesgo.

Ficha técnica de La última ola