Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 31 de agosto al domingo 6 de septiembre 2026

Para organizar la maratón de la primera semana de septiembre, Netflix presenta un catálogo con opciones variadas que abarcan el suspenso, los hechos reales, la comedia y la reconstrucción histórica. Este es un recorrido detallado por los títulos más destacados de películas y series que ya se encuentran disponibles para disfrutar en la pantalla.

La última casa: dirigida por Louis Leterrier y protagonizada por Wagner Moura y Greta Lee, este thriller de ciencia ficción y claustrofobia encierra a una familia de cuatro integrantes dentro de su propia vivienda. Asediados por una misteriosa amenaza externa y con recursos limitados, deben organizarse para mantenerse con vida.

Irrupción: Gabrielle Union encabeza esta producción de suspenso dirigida por James McTeigue. La trama sigue a una madre que viaja con sus hijos a la mansión aislada de su difunto padre, pero lo que iba a ser un viaje familiar se convierte en un secuestro tras la irrupción de cuatro criminales.

Un hijo propio: la cineasta chilena Maite Alberdi dirige este filme que combina ficción con pasajes documentales. Basada en un caso real ocurrido en México en 2009, narra la historia de una joven que simuló un embarazo durante nueve meses y terminó secuestrando a una bebé recién nacida de un centro médico.

La fiera: drama español de aventuras dirigido por Salvador Calvo. Inspirada en hechos reales, la cinta explora el mundo de los saltadores de salto BASE, combinando tomas de deportes extremos con un relato centrado en la adicción al riesgo y los vínculos personales.