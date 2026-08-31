Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 31 de agosto al domingo 6 de septiembre 2026

Para organizar la maratón de la primera semana de septiembre, Netflix presenta un catálogo con opciones variadas que abarcan el suspenso, los hechos reales, la comedia y la reconstrucción histórica. Este es un recorrido detallado por los títulos más destacados de películas y series que ya se encuentran disponibles para disfrutar en la pantalla.
Películas recomendadas en Netflix
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La última casa: dirigida por Louis Leterrier y protagonizada por Wagner Moura y Greta Lee, este thriller de ciencia ficción y claustrofobia encierra a una familia de cuatro integrantes dentro de su propia vivienda. Asediados por una misteriosa amenaza externa y con recursos limitados, deben organizarse para mantenerse con vida.
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Irrupción: Gabrielle Union encabeza esta producción de suspenso dirigida por James McTeigue. La trama sigue a una madre que viaja con sus hijos a la mansión aislada de su difunto padre, pero lo que iba a ser un viaje familiar se convierte en un secuestro tras la irrupción de cuatro criminales.
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Un hijo propio: la cineasta chilena Maite Alberdi dirige este filme que combina ficción con pasajes documentales. Basada en un caso real ocurrido en México en 2009, narra la historia de una joven que simuló un embarazo durante nueve meses y terminó secuestrando a una bebé recién nacida de un centro médico.
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La fiera: drama español de aventuras dirigido por Salvador Calvo. Inspirada en hechos reales, la cinta explora el mundo de los saltadores de salto BASE, combinando tomas de deportes extremos con un relato centrado en la adicción al riesgo y los vínculos personales.
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Quince días: producción brasileña basada en la novela de Vitor Martins. Es una comedia romántica juvenil que aborda la historia de un adolescente con inseguridades físicas que debe hospedar durante dos semanas en su casa al muchacho que fue su amor platónico de la infancia.
Series recomendadas en Netflix
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Llantas: comedia en formato sitcom creada y liderada por Shane Gillis junto a Steve Gerben. La historia se adentra en la cotidianeidad de un taller mecánico familiar, donde un gerente poco hábil intenta salvar la sucursal de la quiebra mientras lidia con empleados impredecibles.
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Te encontraré: adaptación de la novela de Harlan Coben protagonizada por Sam Worthington. Sigue a un hombre encarcelado injustamente por el supuesto asesinato de su hijo, quien cinco años después recibe una pista que indica que el niño podría seguir con vida y decide fugarse para buscarlo.
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El peso de la ley: serie sudafricana de ocho capítulos. Centrada en los dilemas judiciales, una fiscal idealista se ve arrastrada a trabajar como agente doble en la organización criminal de su propio hermano para intentar proteger la vida de su hermano menor.
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Moria: serie biográfica sobre la vida de Moria Casán. Interpretada en sus distintas etapas por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, la producción repasa sus inicios en la revista, sus hitos profesionales en el espectáculo argentino y sus momentos mediáticos más resonantes.
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Bomba en el Pan Am 103: miniserie británica de seis episodios. Reconstruye la investigación policial y el impacto político tras el atentado terrorista de 1988 sobre Lockerbie, Escocia, cuando un avión de pasajeros explotó en pleno vuelo.