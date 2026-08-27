Qué ver en Netflix: 5 series que son tendencia en Argentina y son un éxito para ver los últimos días de agosto 2026

El mes de agosto llega a su fin y la marea de estrenos en Netflix arrasa con buenos títulos. Si estás buscando maratonear antes de que cambie el mes, la plataforma sumó a su catálogo producciones que van desde biopics hasta atrapantes thrillers. Para que no pierdas tiempo navegando por el menú, seleccionamos cinco títulos bien recomendados que se convirtieron en el top de la temporada.

El peso de la ley. Este drama judicial y criminal sudafricano sigue a una abogada idealista que enfrenta una encrucijada moral límite. Para salvar la vida de su hermano menor, se ve forzada a operar como doble agente dentro de una peligrosa red mafiosa que es liderada, paradójicamente, por su hermano mayor desde la cárcel. Es una miniserie intensa, repleta de tensión y giros inesperados sobre los límites de la lealtad familiar.





Sacrificio de sangre. Con el sello indiscutible de George Kay (creador de Lupin), este inquietante nordic noir sigue a una pareja de detectives de policía formada por un padre y su hijo. Juntos intentan reparar una relación sumamente distante mientras persiguen a un despiadado asesino en serie. A través de una atmósfera densa y un ritmo frenético, la producción combina a la perfección el suspenso psicológico con el drama familiar.





Moria. La biopic sobre Moria Casán irrumpió con fuerza para homenajear a una de las figuras más icónicas de la cultura popular argentina. A través de un recorrido nostálgico y transgresor, la serie repasa cinco décadas de su vida personal y profesional. Desde sus inicios en el teatro de revista hasta sus momentos televisivos más memorables, la producción captura con maestría la esencia inolvidable de "La One".

El complejo de apartamentos. Desde Corea del Sur llega este adictivo thriller cargado de ambición, humor ácido y sátira social. La trama arranca cuando un grupo de vecinos se involucra en el intento de robar el fondo de reserva para el mantenimiento de su edificio. Lo que parecía un plan simple pronto escala hacia una compleja red de alianzas, engaños y secretos donde nadie es lo que aparenta. MÁS INFO Series 6 biopics de personajes argentinos que tenés que ver si te gustó la serie de Moria Casán