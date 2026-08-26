El anuncio de Moria Casán sobre su serie que generó expectativa entre los fans: "Segunda temporada"

Moria Casán revolucionó las redes sociales con una publicación en su cuenta de X sobre su serie de Netflix y desató una ola de especulaciones en relación a una segunda temporada. La diva apeló a su inconfundible estilo para dejar entrever que el universo dela biopic podría expandirse pronto, generando expectativas entre los fanáticos que devoraron la producción desde las primeras horas de su lanzamiento.

El revuelo responde al impacto de la serie que debutó el pasado 14 de agosto en la plataforma de streaming, posicionándose rápidamente entre lo más visto. Bajo la dirección de Javier Van de Couter y protagonizada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, además de apariciones de la propia Moria Casán, la serie aún está primera en reproducciones en Netflix.

El material recorre el ascenso, las luces y las sombras de La One y, dada la verdad y trasnsparencia con la que cuenta su vida, la gente quedó enganchada y está expectante ante cualquier novedad. Por eso sus palabras generaron revuelo; en su posteo, Casán escribió: "Hello coming soon news acerca de la serie cuántica Moria".

Tuit de Moria Casán.

Las reacciones del público no tardaron en multiplicarse y los seguidores llenaron la publicación de respuestas que apuntan a la posibilidad de una segunda temporada, manifestando haber quedado extasiados con los episodios estrenados y pidiendo más contenido sobre la vida de Moria Casán. "Se viene la sregunda temporada?", rezan varios de los mensajes a la diva.

Moria Casán.

Quién es Zeta, la icónica amiga de Moria Casán

El estreno de la serie sobre Moria Casán sacó a la luz pasajes poco transitados de su biografía y reubicó en la escena a figuras clave de su entorno cotidiano. En ese círculo destaca la presencia de Zeta, una mujer de extrema confianza para la actriz que sostuvo un rol central en su cotidianeidad a lo largo de las últimas décadas.

Moria Casán.

Su nombre real es Valeria Protto y, a diferencia del perfil expuesto de la diva, Zeta mantuvo una distancia constante respecto a las cámaras y a la dinámica del espectáculo, evitando construir una carrera pública en los medios. El lazo entre ambas se inició hace unos veinte años por motivos profesionales.

En aquel momento, Zeta y su esposo se asociaron con la actriz para poner en marcha el emprendimiento gastronómico Moria Restó y +. Ese proyecto comercial funcionó como el punto de partida de un vínculo que trascendió lo laboral, derivando en una relación de amistad que se extiende por más de dos décadas.