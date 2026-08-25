Quién es Zeta, la amiga íntima de Moria Casán

La amistad entre Zeta y Moria Casán comenzó a partir de un vínculo laboral relacionado con el recordado emprendimiento Moria Restó y +.

La serie sobre Moria Casán permitió conocer aspectos desconocidos de la vida de la diva argentina y puso el foco en algunas de las personas que la acompañaron durante décadas. Entre ellas aparece Zeta, una mujer que mantuvo un vínculo cercano con la actriz y que se convirtió en una figura fundamental de su círculo más íntimo.

Quién es Zeta, la amiga de Moria Casán

Aunque públicamente es conocida como Zeta, su verdadero nombre es Valeria Protto. A diferencia de Moria, nunca buscó convertirse en una personalidad mediática ni desarrollar una carrera vinculada con la televisión o el espectáculo.

Su vínculo con la diva comenzó hace aproximadamente dos décadas, a partir de una relación que inicialmente estuvo relacionada con el ámbito laboral. Zeta estaba en pareja con quien continúa siendo su marido y ambos fueron socios del recordado Moria Restó y +, emprendimiento que funcionó como punto de encuentro entre las dos mujeres.

Lo que comenzó como una relación vinculada a los negocios rápidamente tomó otro rumbo. La cercanía fue creciendo hasta convertirse en una amistad que se mantiene desde hace más de 20 años.

Cómo comenzó la amistad entre Zeta y Moria Casán

El vínculo entre ambas se construyó de manera progresiva. El contacto generado por el restaurante permitió que Zeta y Moria comenzaran a compartir cada vez más momentos, hasta desarrollar una relación que trascendió por completo aquel proyecto comercial.

“Empezamos a relacionarnos hasta que nos enganchamos y no nos soltamos nunca más”, recordó Zeta en una entrevista exclusiva con Teleshow. Con el paso del tiempo, la amistad se transformó en una relación de enorme confianza. Para Zeta, incluso la palabra amistad parece insuficiente para describir el lugar que ocupa Moria en su vida.

“Conmigo es más que una amiga, es una hermandad”, aseguró en diálogo con el mencionado medio. La definición resume una relación construida a través de los años, con experiencias compartidas y una cercanía que se mantuvo pese a los distintos momentos de sus vidas.

Zeta y Moria Casán: una amistad sin competencia

Uno de los aspectos que Zeta destaca sobre su relación con Moria es la ausencia de rivalidad. A pesar de que ambas podrían haber quedado expuestas a comparaciones por su cercanía con el mundo del espectáculo, nunca existió una competencia entre ellas.

“No hay rivalidad, competencia”, afirmó Zeta. En ese sentido, también recordó con humor las posibles comparaciones relacionadas con la vestimenta y la exposición: “La cosa de ‘vos te pusiste una tanga, yo me pongo más tanga que vos’”. La relación, según sus propias palabras, siempre estuvo basada en la complicidad y el acompañamiento, sin necesidad de disputar protagonismo.

Zeta es el apodo de Valeria Protto, una de las personas más cercanas a Moria Casán y parte de su círculo íntimo desde hace más de dos décadas.

Por qué Zeta nunca quiso ser famosa

A diferencia de muchas personas que llegaron al entorno de una figura tan reconocida como Moria Casán, Zeta nunca utilizó esa cercanía para buscar un lugar en los medios. Su perfil permaneció deliberadamente alejado de las cámaras y de la exposición.

“Nunca tuve esta exposición porque nunca me interesó”, explicó en la entrevista con Teleshow. Su elección fue mantenerse en un segundo plano, acompañando a Moria desde un espacio mucho más privado.

La serie sobre Moria Casán permitió, justamente, revelar esa faceta menos conocida de la vida de la diva: las personas que forman parte de su círculo más cercano y que permanecieron a su lado durante años sin necesidad de convertirse en figuras públicas.

En ese grupo ocupa un lugar especial Zeta, cuyo verdadero nombre es Valeria Protto y cuya relación con Moria trascendió aquel primer encuentro laboral para transformarse en una hermandad de más de dos décadas.