Es la gran apuesta internacional de Netflix y tiene sólo 7 episodios: de qué se trata "El peso de la ley"

La serie sudafricana El peso de la ley llegó a Netflix con una historia que combina crimen, drama carcelario y conflicto familiar. La producción tiene sólo siete episodios y está protagonizada por Nqobile Nunu Khumalo, Given Stuurman y Tony Kgoroge.

La trama sigue a Mbali Dlamini, una joven fiscal que construyó su carrera alrededor de la defensa de la ley. Su vida cambia cuando descubre que su hermano mayor, a quien creía perdido, está vivo y dirige desde prisión una organización criminal. Al mismo tiempo, su hermano menor queda involucrado en una situación que pone en riesgo su libertad y su vida.

Para protegerlo, Mbali queda atrapada entre su profesión y su familia. “Para mantener con vida a su hermano más chico, una fiscal idealista se ve obligada a convertirse en agente doble en la banda de su hermano más grande, que está en prisión”, resume Netflix en su premisa.

¿De qué trata “El peso de la ley”, la gran apuesta internacional de Netflix?

El peso de la ley cuenta la historia de Mbali Dlamini, una fiscal cuya carrera queda atravesada por un problema familiar inesperado. Su hermano menor, Sphelele, es detenido por posesión de drogas y ella intenta impedir que termine tras las rejas.

Para conseguirlo, acepta colaborar con el detective Bennet Tau. El acuerdo tiene una condición: acercarse al entorno dirigido por su hermano mayor, Moses, un hombre al que daba por muerto y que continúa manejando negocios ilícitos desde la cárcel.

A partir de entonces, la protagonista adopta una identidad encubierta y comienza a suministrar información a la Policía. El desafío consiste en convencer a los miembros del grupo de que sus intenciones son genuinas, mientras busca proteger a su familia y conservar su trabajo como representante de la Justicia.

La producción fue desarrollada en Sudáfrica por Black Brain Pictures y está dirigida por Mandla Ngloya, Johnny Barbuzano y Jonathan Hall. El guion pertenece a José Domingos, Rami Nhlapo, Boitumelo Masemola y Makanaka Mavengere.

Ficha técnica de “El peso de la ley”