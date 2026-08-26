Así es "Sacrificio de sangre", el nuevo thriller de solo 5 episodios que sorprende en Netflix

Netflix sumó a su catálogo de agosto Sacrificio de sangre, una miniserie sueca de suspenso y crimen que combina una investigación policial con los conflictos de una familia marcada por el distanciamiento.

De sólo cinco episodios, la producción tiene su inicio en Estocolmo durante el verano, cuando una llamada al servicio de emergencias alerta sobre un supuesto allanamiento en una vivienda ubicada en el archipiélago. Dos policías se trasladan hasta el lugar, pero el procedimiento termina de una manera inesperada: al día siguiente aparecen muertos.

¿De qué se trata Sacrificio de sangre?

El protagonista es Thomas Berg, interpretado por Jakob Oftebro, un investigador que queda al frente de una pesquisa cada vez más compleja. La investigación adquiere otra dimensión cuando los ataques comienzan a poner en peligro a personas de su entorno y lo obligan a volver a trabajar con su padre.

Peter Andersson interpreta a Alfred Berg, el expolicía al que Thomas recurre para avanzar con el caso. La relación entre ambos está atravesada por años de resentimiento y distancia, por lo que la búsqueda del homicida también los enfrenta con asuntos familiares que habían quedado sin resolver.

El elenco principal se completa con Electra Hallman, Alexander Abdallah y Henrik Norlén, entre otros.

La producción fue creada por George Kay, conocido por haber trabajado en series como Lupin y Hijack. El equipo creativo también incluye a Kristoffer Nyholm, director vinculado con producciones como The Killing y Taboo.

El conflicto avanza a partir de nuevas llamadas de emergencia que llevan a unidades policiales hasta distintos puntos de la ciudad. La persona responsable parece conocer los procedimientos de los agentes y utiliza esas intervenciones para preparar sus ataques. En paralelo, Thomas debe responder ante la presión interna de la policía mientras intenta mantener el control de una investigación que se vuelve cada vez más peligrosa.

La miniserie también incorpora un episodio ocurrido dos años antes que resulta fundamental para comprender el origen de los asesinatos. En el quinto capítulo, un descubrimiento en un bosque conecta aquella noche con la cadena de crímenes que enfrenta el protagonista.

Ficha técnica Sacrificio de sangre