Fingió un embarazo, secuestró a un bebé y su perturbadora historia se convirtió en una película furor en Netflix

De qué trata la película Un hijo propio, que está siendo furor en Netflix.

Tras sufrir varios abortos espontáneos, no lograr cumplir su deseo de ser madre y soportar la presión de su entorno familiar, Alejandra tomó una decisión desesperada: fingir un embarazo y sostener la mentira hasta sus últimas consecuencias. Esa historia, que en su momento se convirtió en un escándalo mediático que conmocionó a todo México, ahora llegó a Netflix de la mano de la directora chilena Maite Alberdi.

Un hijo propio es el primer documental de Alberdi filmado en México y propone una mirada íntima sobre el caso a través de los testimonios de las personas que fueron parte de aquella historia. La producción busca reconstruir lo ocurrido desde distintas perspectivas y, al mismo tiempo, explorar las consecuencias de las expectativas sociales y familiares sobre la maternidad.

La película utiliza un formato innovador en el que Alberdi sumerge al espectador en un relato que combina emoción, sorpresa y testimonios de quienes vivieron los acontecimientos. De esta manera, el documental no se limita a recuperar un caso que tuvo una enorme repercusión pública, sino que también busca indagar en las circunstancias que llevaron a Alejandra a tomar una decisión que terminaría desencadenando consecuencias irreversibles.

La historia sigue a Alejandra, una mujer que después de sufrir múltiples abortos espontáneos comienza a enfrentarse a una presión cada vez mayor por parte de su familia política. Acorralada por las expectativas de su entorno y por su deseo de convertirse en madre, decide fingir un embarazo. Pero mantener esa mentira se vuelve cada vez más difícil. La presión por sostener la historia que construyó la lleva a cruzar una línea irreversible y secuestrar a un bebé, terminando por desencadenar un escándalo mediático que conmocionó a todo México.

A partir de este caso, Un hijo propio examina el peso de las expectativas sociales, las presiones familiares y la manera en que esas demandas pueden influir en las decisiones personales. El documental también plantea una reflexión sobre la naturaleza de la verdad y las consecuencias de intentar sostener una realidad construida.

Una película que incluye a los protagonistas de la historia real

El documental combina los testimonios de los personajes reales que vivieron la historia con una puesta en escena protagonizada por actores. El elenco está encabezado por Ana Celeste Montalvo y Armando Espitia, acompañados por Luisa Guzmán, Mayra Batalla y Ángeles Cruz, entre otros.

También forman parte del reparto Ana Celeste Montalvo Peña, Luisa Guzmán, Armando Espitia, Mayra Sérbulo, Casio Figueroa y Alejandro Porter. La producción está a cargo de Gato Grande, con Sandra Godinez, Carla González Vargas y Maximiliano Sanguine como productores.