Murió a los 28 años y dejó una película que llegará a los cines: la historia de Lucas Vignale y El tren fluvial

El tren fluvial, primer largometraje de Lucas Vignale y Lorenzo Ferro llegará a los cines argentinos en octubre de 2026 y tendrá un significado especialmente emotivo: será la película póstuma de Vignale, quien murió a los 28 años en junio de este año, en un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

El tren fluvial llegará a las salas argentinas después de haber iniciado su recorrido internacional en la Berlinale y de haber formado parte posteriormente de la Competencia Internacional del BAFICI. Para Vignale, se trató además de su debut como director de un largometraje y de la última película que pudo completar antes de su muerte.

Lucas A. Vignale nació en Buenos Aires en 1997 y comenzó su carrera profesional como editor antes de orientarse hacia la dirección audiovisual. Su trabajo estuvo especialmente ligado a la industria musical, donde realizó proyectos para artistas como Bizarrap, Duki, Nicki Nicole, Milo J, J Balvin, Trueno, Nathy Peluso y Wos. En 2024 dirigió Tripolar 360, un documental sobre la banda Usted Señalemelo. También trabajó junto a Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, en distintos proyectos audiovisuales para su canal de YouTube. Junto a Lorenzo Ferro había realizado previamente el cortometraje La Pasión, que obtuvo el Premio Estímulo al Cine Argentino en la Competencia Internacional del BAFICI 25.

Ahora, El tren fluvial tendrá su estreno comercial en Argentina en octubre, en una película que propone un viaje de iniciación protagonizado por un niño que empieza a preguntarse qué quiere realmente para su vida. "Milo tiene nueve años y crece bajo una fuerte presión familiar. Sus padres esperan que se convierta en un gran bailarín de malambo y que, además, cumpla con todas las expectativas asociadas al hijo perfecto", reza la sinopsis.

Lucas Vignale, uno de los directores de El tren fluvial.

Su vida cotidiana está marcada por las obligaciones: lavar los platos, cocinar, colgar cuadros y entrenar malambo durante las noches. Pero mientras cumple con esas responsabilidades, Milo comienza a imaginar otra posibilidad para su futuro. El niño sueña con viajar en tren y conocer la Ciudad de Buenos Aires, un lugar que conoce a través de las películas que vio. Para él, esa ciudad representa la posibilidad de descubrir algo diferente y alejarse de las exigencias que pesan sobre su vida. Pero para tomar las riendas de su propia existencia deberá atravesar un desafío todavía mayor. Su viaje hacia la independencia también será un viaje hacia la soledad, en el que tendrá que enfrentarse a sus propios deseos, miedos y contradicciones. El elenco está integrado por Milo Barría, Rita Pauls, Mariano Barría, Fabián Casas, Lucrecia Pazos, Pehuén Pedre, Mailén Barría y Diego Puente.

Para Lucas Vignale y Lorenzo Ferro, el punto de partida de El tren fluvial estuvo relacionado con una manera particular de entender el cine: avanzar sin tener todas las respuestas y permitir que el propio recorrido revele aquello que aparecerá frente a la cámara. “Siempre pensamos el cine como una forma de caminar sin saber si el camino realmente existe”, explicaron los directores. La película surgió de esa búsqueda intuitiva, en la que un rostro, un silencio, un tren o un animal podían convertirse en parte fundamental de la construcción de la historia. “Desde ese espíritu nació nuestra película, como un viaje sin plan, guiado más por la intuición que por un rumbo establecido”, señalaron.

La muerte de Lucas Vignale

El director de videos musicales y cineasta Lucas Vignale fue uno de los argentinos que murió junto con el youtuber Gaspar Prim Díaz "Gaspi" en un accidente aéreo que sufrieron el domingo 14 e junio en Río de Janeiro, Brasil. Ambos tenían una relación de amistad cercana, ya que Vignale dirigía y producía los videos que realizaba el influencer de 23 años.

La colisión entre los dos helicópteros ocurrió en la mañana del domingo 14 de junio en pleno vuelo sobre el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río de Janeiro. En la misma aeronave que Gaspi estaban el cantante estadounidense Oliver Tree, el director de videoclips argentino Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza; la única víctima del otro helicóptero fue el piloto, Charles Marsillac.

Tras la colisión, uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos. El impacto generó un incendio de gran magnitud que se propagó rápidamente y alcanzó a cerca de 20 automóviles que se encontraban estacionados en el predio. Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron una intensa columna de humo negro elevándose sobre la zona, visible desde distintos sectores de la ciudad brasileña.