La crisis de Barbie 2: escándalo por los sueldos, la idea de Margot Robbie y la pérdida millonaria de Warner Bros

La secuela de Barbie, la mega taquillera película de Greta Gerwig de 2023 que significó un hito para Warner Bros, quedó estancada, según una reciente información de The New York Times que reveló el trasfondo escandaloso de negociaciones truncas y licencias que podrían perderse. Qué se sabe del proyecto que iba a continuar con Margot Robbie y Ryan Gosling a la cabeza, pero terminó convertido en un caos total.

De forma categórica The New York Times aseguró que la cancelación de la secuela de Barbie ya sería un hecho debido al estancamiento de las negociaciones salariales del equipo. Las exigencias de Greta Gerwig, quien estaba previsto que volviera a ocupar la dirección, los guionistas y el elenco tuvieron puntos de fricción con Warner Bros y las más de seis ofertas que presentó el estudio en los últimos tres años fueron rechazadas por todos.

Un escándalo que pone en jaque a Barbie 2 y una pérdida millonaria para Warner Bros

La oferta más reciente, que según una fuente del estudio es la más alta que Warner Bros haya ofrecido jamás a un equipo de producción y elenco ("una suma que les cambiaría la vida", reveló el testimonio que extrae la publicación estadounidense), marcó un nuevo fracaso en la negociación de las partes, y la compañía entró en preocupación porque si en cuatro meses no hay un contrato, los derechos de la icónica muñeca volverán a manos de la fábrica de juguetes Mattel. Según confirmó Variety, los guionistas Greta Gerwig y Noah Baumbach tienen una idea para una secuela pero no permitirán que se concrete nada antes de firmar los acuerdos.

Según las publicaciones, las nuevas exigencias económicas de Margot Robbie, Ryan Gosling, Greta Gerwig y Noah Baumbach incluyen aumentos en los honorarios iniciales y generosos incrementos en la participación en las ganancias. Según Variety, "Gosling pide 20 millones de dólares para retomar su papel de Ken, y Robbie más de 50".

El destino de Barbie 2 es cada vez es más incierto y ya hay quienes dan por enterrado el proyecto de secuela. Si Mattel se hiciese nuevamente con los derechos de la muñeca, no podría explotar la historia creada por Gerwig y eso obligaría a Warner Bros a hacer un reinicio de películas (punto al que no quieren llegar, ya que Barbie tuvo la recaudación más grande en la historia de la compañía, 1400 millones de dólares a nivel mundial.