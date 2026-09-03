La novela surcoreana perfecta para una tarde de maratón en Netflix: de qué trata

La ficción televisiva surcoreana Cuatro manos, dos sonatas es uno d e los productos más vistos de Netflix en el momento. La distribución de la serie en la plataforma hizo que llegara a públicas más diversos y generó un auge con la historia principal de la trama.

{{{htmlAmp}}}

Detrás del desarrollo del proyecto se reunieron las compañías Studio Dragon, Studio N y Namoo Actors, bajo la dirección de Park Hyun-seok y con guion firmado por Shin Yi-won. La propuesta se encuadra dentro del género del drama romántico juvenil con un fuerte componente musical, utilizando como escenario principal un prestigioso instituto de artes especializado en la formación de talentos emergentes.

La línea narrativa principal hace foco en la dinámica de un grupo de jóvenes estudiantes enfrentados a las exigencias de la formación profesional. Song Kang asume el rol de Kang Bi-o, un talentoso pianista caracterizado por un carácter reservado y una dedicación seria hacia el estudio, cuya sensibilidad queda expuesta en cada elección de su repertorio.

La cotidianidad del personaje se transforma a partir del reencuentro con su amiga de la infancia, la violista Hong Jae-in, interpretada por Jang Gyu-ri, con quien comparte momentos de ensayo centrados en la ejecución a cuatro manos, modalidad pianística que requiere la coordinación de dos intérpretes sobre un mismo instrumento, y el equilibrio del grupo se altera con el ingreso del estudiante transferido Choi Jeong-yo, papel a cargo de Jun.

Cuatro manos, dos sonatas es una de las series más vistas de Netflix.

El nuevo integrante posee virtudes musicales excepcionales, aunque su trayectoria previa estuvo condicionada por adversidades personales severas, entre ellas la pérdida temprana de su madre y la obligación de asumir el rol de cabeza de familia junto a un padre afectado por el alcoholismo. A pesar de haber postergado su vocación por las urgencias de la vida cotidiana, su incorporación a la institución lo lleva a enfrentar su vocación sin rodeos y la convivencia entre los tres protagonistas construye un entramado cruzado por la competencia en las aulas, la superación individual y los vínculos afectivos que surgen durante su etapa formativa.

Elenco de Cuatro manos, dos sonatas