Qué series ver en Netflix en septiembre 2026: el TOP 10 de las más vistas

El catálogo de Netflix se amplía continuamente con producciones de diversos géneros y de distintas latitudes, ofreciendo narrativas que van desde intensos dilemas psicológicos y dramas policiales hasta propuestas de entretenimiento familiar y comedia. Para facilitar la elección entre la abundante oferta de la plataforma, realizamos una revisión de las reseñas publicadas en la crítica especializada. El resultado es esta selección de diez producciones de formato serie (de varias temporadas o miniseries) recomendadas para ver en streaming.

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"Te encontraré", miniserie de Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

Diez recomendaciones de series en Netflix

La muerte de la esposa del pastor: docuserie de tres episodios que desglosa el perturbador caso de Mica Miller en Carolina del Sur. La narrativa reconstruye la compleja y tóxica dinámica de control coercitivo ejercida por su esposo, un influyente pastor protestante, utilizando llamadas al 911, audios filtrados y diarios íntimos para exponer la investigación.

Moria: serie biográfica de ocho episodios que recorre las etapas en la vida de la icónica vedette y personalidad televisiva Moria Casán. La historia reúne a Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth para encarnar a la artista en sus diferentes épocas de consagración y controversia media.

Ratonera: thriller surcoreano que sigue a un escritor de bajo perfil que despierta descubriendo que su identidad ha sido completamente borrada y usurpada. Para recuperar su vida y descubrir la conspiración detrás de su borrado, debe entablar una peligrosa alianza con un despiadado usurero del crimen organizado local.

Toda la verdad de mis mentiras: adaptación de la popular novela de Elísabet Benavent que combina comedia dramática y romance contemporáneo. Acompaña a un grupo de amigos que se embarca en un viaje en casa rodante, donde se develan secretos guardados, fricciones del pasado y tensiones románticas.

Sacrificio de sangre: drama policial de suspenso enfocado en el costo de la venganza y las lealtades dentro de clanes familiares rivales. La producción apuesta por secuencias de acción sostenidas alrededor del crimen organizado, donde los secretos del pasado amenazan con destruir la dinastía desde adentro.

Talamasca - la orden secreta: ficción que expande el universo literario de Anne Rice sobre lo sobrenatural. La historia sigue a un joven abogado reclutado por una milenaria organización secreta encargada de monitorear, rastrear y contener a brujas, vampiros y criaturas místicas, combinando el suspenso institucional con el misterio gótico tradicional.

Danny GO!: serie infantil que combina música, juegos interactivos y secuencias de acción en vivo. El formato está diseñado para fomentar el aprendizaje activo y la estimulación motriz de los más pequeños mediante dinámicas lúdicas de alta energía y canciones educativas fáciles de seguir.

El otro padre: drama íntimo que explora las consecuencias psicológicas de la paternidad ausente y el impacto de los secretos familiares no resueltos. La historia centra su narrativa en el proceso de reconstrucción del vínculo entre un padre distante y su hijo adulto.

Te encontraré: miniserie de investigación policial en la que la desaparición de una joven en un pueblo pequeño destapa una red de mentiras. A medida que avanza la búsqueda, los investigadores descubren que los principales sospechosos pertenecen al entorno más cercano y respetado de la víctima.