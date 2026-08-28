Los 3 estrenos más impactantes de Netflix para ver el fin de semana

Se termina agosto y empieza un fin de semana ideal para maratonear películas en casa. En este escenario Netflix, la plataforma de streaming más popular, subió impactantes estrenos para no perderse: clásicos de acción, misterios trepidantes y casos policiales electrizantes. Un repaso por 3 recomendaciones imperdibles.

Susurran tu nombre

Tras la desaparición de su hijo, un viudo pide ayuda a su distanciado padre, un inspector jubilado que encarceló años atrás a The Whisper Man, el asesino en serie relacionado con el caso. Este thriller marca el regreso de Robert de Niro a la plataforma Netflix junto a Adam Scott, Michelle Monaghan y Michael Keaton. Previamente, De Niro había protagonizado The Irishman, la película de Martin Scorsese que fue distribuida por la plataforma, y la miniserie Zero Day, sobre un ciberataque al poder en Estados Unidos.

Epidemia

Cuando una epidemia golpea a un pequeño pueblo de California, un equipo de especialistas en enfermedades infecciosas pone a todos en cuarentena. ¿Se encontrará una cura a tiempo? La película es un clásico de los '90 protagonizada por Dustin Hoffman, Rene Russo, Donald Sutherland, Cuba Gooding Jr y Kevin Spacey. La película tuvo un pico de popularidad tardía durante la pandemia de Covid-19 y es uno de los filmes de género catástrofe más recordados por los fanáticos.

Una tóxica historia de amor

En este escalofriante documental una mujer de California cumple cadena perpetua por perpetrar un delito de acoso. Pero, ¿es ella la verdadera culpable? A través de imágenes de archivo y testimonios, la película busca esclarecer un misterio que mantuvo en vilo a la sociedad norteamericana. Una tóxica historia de amor se suma a una amplia oferta de historias policiales de Netflix, entre las que figuran el reciente documental sobre la asesina serial Yiya Murano, una de las criminales argentinas más resonantes en la cultura popular.