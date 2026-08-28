Desde hace más de siete décadas, la historia del Coyote se reduce a una obsesión tan sencilla como imposible: atrapar al Correcaminos. Sin embargo, detrás de esa persecución repetida hasta el infinito existe una de las fórmulas más ingeniosas de las series de animación estadounidense.

El Coyote y el Correcaminos fueron creados por el animador Chuck Jones para Warner Bros. y aparecieron por primera vez en 1949. La idea nació, entre otras influencias, de una descripción de los coyotes que Mark Twain había realizado en su libro Roughing It. Jones convirtió a aquel animal hambriento y persistente en un personaje que persigue constantemente a una presa que parece estar siempre fuera de su alcance.

La primera aventura fue Fast and Furry-ous, un cortometraje que estableció casi todas las reglas que posteriormente se repetirían: el desierto como escenario, el Correcaminos desplazándose a una velocidad imposible, el Coyote diseñando trampas cada vez más elaboradas y, sobre todo, los productos de la misteriosa empresa ACME.

¿Por qué el Coyote nunca logra atrapar al Correcaminos?

La respuesta está en la propia naturaleza del personaje. Wile E. Coyote no está construido como un villano que deba triunfar. Su fracaso es el motor de cada historia.

Cada vez que intenta capturar al Correcaminos, cree haber encontrado la estrategia definitiva. Compra un nuevo invento, prepara una emboscada o construye una trampa aparentemente perfecta. Pero algo sale mal y, casi siempre, el primero en sufrir las consecuencias es él mismo.

El chiste funciona porque el espectador conoce de antemano el resultado, pero desconoce el camino que llevará hasta él. Una roca puede caer sobre el Coyote, un cohete puede enviarlo por los aires o una trampa cuidadosamente preparada puede terminar convirtiéndose en su propia condena.

La película que reivindica al Coyote

En Coyote vs. ACME, el personaje deja de intentar atrapar al Correcaminos y decide llevar a los tribunales a la empresa cuyos productos utilizó durante años.

La película combina acción real y animación y está protagonizada por Will Forte, John Cena y Lana Condor, con dirección de Dave Green. La historia parte de una idea satírica publicada originalmente por Ian Frazier en The New Yorker en 1990: imaginar qué ocurriría si el Coyote demandara a ACME por todas las consecuencias provocadas por sus productos.