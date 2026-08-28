Estrenos de Netflix en septiembre 2026: las mejores series y películas que llegan

La oferta en Netflix suma títulos durante septiembre con producciones de varios países como Corea del Sur, Argentina, España, India, México, entre otros. Durante las próximas semanas, la plataforma suma propuestas que abarcan diferentes géneros entre acción, misterio, policiales, documentales, historias de vida y suspenso.
Estrenos destacados de Netflix en septiembre
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Huye conejo, huye: esta producción logra articular un suspenso claustrofóbico al distorsionar la frontera entre el trauma no resuelto y lo sobrenatural. La trama sigue a una médica especialista en fertilidad cuya perspectiva pragmática de la existencia comienza a desmoronarse a medida que su joven hija muestra una alteración drástica de personalidad, acompañada por recuerdos precisos de una vida que nunca vivió. Con una atmósfera opresiva y un manejo de la tensión psicológica, la historia explora la culpa heredada y las fracturas de la maternidad ante los fantasmas del pasado.
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Fito Páez: El mundo cabe en una canción: un recorrido íntimo, construido sobre la figura de una de las voces fundamentales del rock en español. Más allá del relato biográfico convencional, el documental se sumerge en las entrañas de su proceso creativo, analizando cómo las tragedias personales y el convulso contexto social argentino alimentaron una discografía definitiva. Apoyado en un valioso archivo inédito y en el testimonio maduro del propio artista, el filme traza un retrato honesto sobre la resiliencia y el valor transformador de la música.
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El problema final: adaptación audiovisual de la popular novela de Arturo Pérez-Reverte que funciona como una carta de amor a la novela de enigma clásica. Ambientada en una isla aislada por una tormenta de fuerza mayor, la narrativa encierra a un grupo heterogéneo de sospechosos tras el misterioso asesinato de una turista británica. Con un ritmo paciente y una minuciosa atención al detalle, la miniserie rinde homenaje a la deducción al estilo de Sherlock Holmes, convirtiendo al espectador en un investigador activo frente a un rompecabezas donde nadie es quien afirma ser.
Lista completa de títulos que llegan a Netflix
1 de septiembre
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Jared Freid: The Family Plan
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Al descubierto: Raygun, la breakdancer viral
2 de septiembre
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Mal de Amores
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Punto de inflexión: Generación 11S
3 de septiembre
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Huye conejo, huye
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Los caballeros (temporada 2)
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Gandhari
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Fito Páez: El mundo cabe en una canción
4 de septiembre
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El mundo de Alix Earle
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On Campus: Game of the Week
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El páramo adolescente
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DANG!
8 de septiembre
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Fauda
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Stavros Halkias: Uncle Stav
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Al descubierto: Mr. T
9 de septiembre
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¿Por qué me casé otra vez?
10 de septiembre
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Chumbak
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El club gastronómico
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La timonel (Crew Girl)
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The Perfect Lie
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¡Llama a mi agente!: La película
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NFL: Partido en Melbourne
11 de septiembre
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En coma
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Physical 100: Italia
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Gracias, equipo
12 de septiembre
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El doc de la IA: O cómo me convertí en apocaloptimista
14 de septiembre
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La casa de muñecas de Gabby (Temporada 14)
15 de septiembre
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Jo Koy: Blue in the Face
MÁS INFO
16 de septiembre
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La muñeca (The Doll)
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Habilidad física 100: México
17 de septiembre
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Te conozco / Plastic Beauty
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Monstruo: La historia de Lizzie Borden
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Stranger Things: Relatos del 85 (Temporada 2)
18 de septiembre
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Pokémon Horizontes (Temporada 3: Esperanza ascendente - Parte 4)
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Las mejores (Best of the Best)
20 de septiembre
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Cold as Balls
22 de septiembre
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Minerva Academy
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El bizarro hostal de Kian84
23 de septiembre
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Wonka: El boleto dorado
24 de septiembre
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Mis muertos tristes
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A Different World
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Balaraw: Blood Island
25 de septiembre
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El problema final
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Unabomber
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Steel Ball Run: JoJo's Bizarre Adventure
29 de septiembre
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LEGO One Piece
30 de septiembre
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La arena
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El viudo: Hasta que la muerte nos separe