Estrenos de Netflix en septiembre 2026: las mejores series y películas que llegan

El problema final: adaptación audiovisual de la popular novela de Arturo Pérez-Reverte que funciona como una carta de amor a la novela de enigma clásica. Ambientada en una isla aislada por una tormenta de fuerza mayor, la narrativa encierra a un grupo heterogéneo de sospechosos tras el misterioso asesinato de una turista británica. Con un ritmo paciente y una minuciosa atención al detalle, la miniserie rinde homenaje a la deducción al estilo de Sherlock Holmes, convirtiendo al espectador en un investigador activo frente a un rompecabezas donde nadie es quien afirma ser.