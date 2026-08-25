Fórmula 1: Netflix confirmó la renovación de la serie documental para su novena temporada

Desde que Liberty Media se hizo con los derechos de la Fórmula 1, la competencia cobró un aumento masivo de consumidores, en parte por el nuevo público que llegó por la serie de Netflix, Drive to Survive. Esta docuserie narra el detrás de escena de lo sucedido en cada temporada desde la edición del 2018, que se estrenó a inicios del 2019 y que contó detalles de la vida de los pilotos, los equipos y las modificaciones hechas en las escuderías.

Gracias al dinero que perciben por dar entrevistas y permitir filmaciones en los interiores de las fábricas o en el paddock, varios equipos han pasado por los micrófonos de Netflix y, como era de esperarse, también hubo importantes ingresos para la competencia. De hecho, la serie es vista por miles de usuarios y tiene buenos números en las estadísticas, sobre todo con el auge que tuvo la F1 en los últimos años.

De ahí que la máxima categoría haya optado por firmar un nuevo acuerdo con Netflix para llevar a cabo la novena temporada de la docuserie, que en esta oportunidad contará los sucesos de la presente temporada. Así lo afirmaron James Gay-Rees y Paul Martin en declaraciones rescatadas por Motorsport, en las que vaticinaron el eje que tendrá la nueva entrega que se estrenará a principios del 2027.

“Estamos muy emocionados por rodar la novena temporada de este emblemático programa. Este año vamos a adentrarnos más que nunca en los entresijos de este fantástico deporte”, afirmaron los productores ejecutivos de Box to Box. Si bien la serie ha recibido críticas incluso dentro del paddock por la dramatización que muchas veces desdibuja la realidad que se vive en la F1, su fórmula ha dado resultados.

Y es que a pesar de todo lo polémico que gira en torno a la manera de contar historias que tiene la docuserie, lo cierto es que los fanáticos se mostraron emocionados en las redes sociales, sobre todo por la intriga que causa ver cómo se afrontaron ciertos capítulos de la presente edición del campeonato. Cabe mencionar que esta temporada es clave para la competencia ante la llegada del nuevo reglamento técnico que tanto revuelo ha generado.

La serie va por su octava temporada actualmente.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Países Bajos