Qué ver en Netflix: 3 series que son tendencia en Argentina y son un éxito para ver los últimos días de agosto 2026

Agosto está por terminar y Netflix sumó varios títulos durante el mes que encendieron el catálogo. Si el plan para cerrar el mes incluye relajar la mente y soltar unas cuantas carcajadas, este es un gran momento de suerte: la comedia en la plataforma suma oro con propuestas muy diferentes entre sí. Desde parodias históricas y sátiras laborales en una funeraria hasta enredos llenos de acción en un taller mecánico, seleccionamos tres series graciosas para maratonear antes de que arranque septiembre.

Una de las mayores fortalezas que presenta Netflix es su capacidad para cruzar fronteras geográficas y culturales, reuniendo producciones provenientes de distintas partes del mundo. Desde la acidez del humor europeo hasta la pura irreverencia estadounidense, la plataforma demuestra que la risa es un lenguaje universal. Seleccionamos tres series creadas en España, Estados Unidos y Polonia que destacan por sus propuestas únicas.

"1670", una comedia de época. (Crédito de foto: Netflix)

Tres series cómicas recomendadas en Netflix