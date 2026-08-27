Qué ver en Netflix: 3 series que son tendencia en Argentina y son un éxito para ver los últimos días de agosto 2026

Agosto está por terminar y Netflix sumó varios títulos durante el mes que encendieron el catálogo. Si el plan para cerrar el mes incluye relajar la mente y soltar unas cuantas carcajadas, este es un gran momento de suerte: la comedia en la plataforma suma oro con propuestas muy diferentes entre sí. Desde parodias históricas y sátiras laborales en una funeraria hasta enredos llenos de acción en un taller mecánico, seleccionamos tres series graciosas para maratonear antes de que arranque septiembre.
Una de las mayores fortalezas que presenta Netflix es su capacidad para cruzar fronteras geográficas y culturales, reuniendo producciones provenientes de distintas partes del mundo. Desde la acidez del humor europeo hasta la pura irreverencia estadounidense, la plataforma demuestra que la risa es un lenguaje universal. Seleccionamos tres series creadas en España, Estados Unidos y Polonia que destacan por sus propuestas únicas.
Tres series cómicas recomendadas en Netflix
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Muertos S.L. Esta brillante comedia ácida de origen español se mete en el peculiar y competitivo día a día de una funeraria familiar: Torregrosa. Tras la muerte de su fundador, la disputa por el control de la empresa desata un desfile de celos, ambiciones absurdas y situaciones tan incómodas como desternillantes. Con un humor seco y un ritmo impecable, convierte un escenario sombrío en un retrato ácido sobre las dinámicas de trabajo. Logra transformar el luto en un escenario profundamente disparatado.
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Llantas. Ambientada en un dinámico taller de automóviles, esta comedia creada por Shane Gillis está llena de situaciones que combinan enredos cotidianos, personajes entrañables y un toque constante de acción. La historia sigue a Will, un gerente bienintencionado pero notoriamente inepto que intenta salvar el negocio heredado de su padre antes de la quiebra. Además de conocer a un variado equipo de mecánicos que debe equilibrar los clientes más excéntricos, las reparaciones imposibles y sus propios dilemas personales. Es una propuesta liviana, divertida y extremadamente contagiosa para desconectar por completo.
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1670. Esta aclamada serie polaca utiliza la técnica del falso documental para ofrecer una parodia irreverente de la aristocracia del siglo XVII. Sigue los pasos de Jan, un noble excéntrico y torpe que intenta consolidar su legado y convertirse en la figura más célebre del país. Con un humor moderno, inteligente y repleto de ironía, es la opción perfecta para quienes disfrutan de las comedias históricas con un giro fresco.