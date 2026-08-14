De qué trata y reparto de "Muertos S.L.", la serie de 8 capítulos para ver el fin de semana en Netflix

La comedia española ha encontrado un nuevo escenario para brillar a nivel global, tras la incorporación de Muertos S.L. a la plataforma de Netflix. Creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero, responsables de éxitos televisivos como La que se avecina y Machos Alfa, ahora presentan esta ficción con un humor ácido, producida por Contubernio Films, con la que dan el salto al gigante del streaming. La serie es una propuesta de humor corporativo en un escenario inusual: la trastienda de una pequeña funeraria familiar.

Una disparatada y caótica pugna familiar en ocho episodios

La primera temporada de Muertos S.L. se compone de ocho episodios de media hora, un formato ágil para esta sitcom laboral al estilo de The Office, pero sazonado con un marcado tono macabro e irreverente. La trama arranca tras el repentino fallecimiento de Gonzalo Torregrosa, fundador y propietario de la Funeraria Torregrosa. Ante el vacío de liderazgo, Dámaso Carrillo, el veterano gerente y mano derecha del difunto, da por sentado que asumirá la dirección de la compañía. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Nieves, la septuagenaria viuda, decide ponerse al frente del negocio. Respaldada por Chemi, su entusiasta e inoperante yerno enfocado en el marketing, Nieves inicia una gestión improvisada mientras sus hijas presionan para liquidar la empresa y montar un gimnasio.

Durante el desarrollo de los capítulos, Dámaso conspira para boicotear a la nueva directiva, al tiempo que la plantilla debe enfrentar el acoso de Transitus, la agresiva funeraria rival que busca absorberlos, y gestionar un delicado escándalo interno que amenaza con destruir el legado del fundador.

Elenco de la comedia española "Muertos S.L.". (Crédito de foto: Contubernio)

Elenco estelar y un futuro asegurado en pantalla

El reparto de la comedia está liderado por Carlos Areces, quien compone a un brillante y manipulador Dámaso. El elenco principal se completa con Ascen López en el rol de la viuda Nieves, Diego Martín como el inefable Chemi, y las actuaciones de Salva Reina, Adriana Torrebejano, Aitziber Garmendia, Gerald B. Fillmore y Amaia Salamanca, entre otros.

Para tranquilidad de los espectadores que recién descubren la producción en el catálogo de Netflix, el relato no concluye al finalizar este ciclo inicial. Tras su exitoso paso por el mercado español, la ficción aseguró su continuidad mediante la producción de nuevas temporadas que expanden las tramas de la Funeraria Torregrosa. Con un universo narrativo en constante crecimiento, la historia promete continuar ofreciendo enredos corporativos, humor ácido y situaciones disparatadas donde la muerte es, sin lugar a dudas, solo el comienzo del negocio.