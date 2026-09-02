El drama chino que todos ven en Netflix y es ideal para pochoclear: de qué trata esta serie furor

La Primavera Temprana es una serie de televisión china basada en la novela web Zao Chun Qing Lang, escrita por Gu Niang Bie Ku. Bajo la dirección de Jiang Ji Zheng y con guion de Gao Xiao Xian, la producción ingresó al catálogo de Youku y Netflix el 26 de agosto de 2026 y desde entonces es un éxito en la plataforma.

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La trama se adentra en el competitivo entorno de la industria publicitaria para retratar la compleja dinámica afectiva entre una joven profesional y su exigente superior. La narrativa de esta serie disponible en Netflix sigue el recorrido de Shang Zhitao, interpretada por Sun Qian, una joven de origen humilde que ingresa a una prestigiosa agencia de publicidad.

En ese ámbito conoce a Luan Nian, papel a cargo de Jing Boran, un referente experimentado y reservado del sector. La historia acompaña la evolución de la protagonista desde sus inicios como novata hasta su consolidación laboral, en paralelo con los dilemas derivados de la política corporativa y el desarrollo de un vínculo sentimental.

La Primavera Temprana.

Años más tarde, tras retirarse a su localidad natal para ponerse al frente de un emprendimiento gastronómico, el reencuentro entre ambos personajes la lleva a revisar las decisiones de su pasado y la dirección de su futuro. Por otro lado, los primeros pasos del proyecto se hicieron públicos el 10 de septiembre de 2024, fecha en que la serie fue incluida en la programación anual de Youku durante la presentación de novedades de otoño. En esa misma jornada, la productora dio a conocer el afiche conceptual que marcó el inicio de la promoción oficial de La primavera temprana.

Elenco completo de la serie La primavera temprana

Jing Boran como Luan Nian / Luke

Sun Qian como Shang Zhitao / Flora

Liu Xiaobei como Sun Yuanchu

Qi Tianqing como Sun Yu

Zhang Yezi como Lu Mi

Ning Xin como Kitty

Zhao Zhenyu como Tan Mian

Zhang You como Zhang Lei

Otra opción para ver en Netflix

La plataforma sumó a su oferta de estrenos el largometraje de suspenso y acción La última ola, una realización noruega de 2015 que aborda la amenaza de un desastre natural a gran escala. Bajo la dirección de Roar Uthaug, la historia se despliega a lo largo de 105 minutos centrados en la figura de Kristian Eikjord, personaje interpretado por el actor Kristoffer Joner.

La trama se ubica en la villa turística de Geiranger, una pequeña localidad asentada junto a un fiordo. Allí, el protagonista, un geólogo abocado al estudio de los movimientos de masa en la zona montañosa, advierte una serie de señales de alerta que anticipan un inminente colapso de roca, fenómeno capaz de desencadenar un tsunami devastador sobre la población.