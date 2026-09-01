La vida de Matthew Perry, el actor que conquistó al público mundial como Chandler Bing en Friends, llegará a Netflix en una nueva serie documental que buscará mostrar una faceta menos conocida del artista. The One About Matthew Perry tendrá tres episodios y se estrenará el 27 de octubre, exclusivamente en la plataforma.

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La producción estará dirigida por Mary Robertson, realizadora ganadora del Emmy, y será producida por Maxine Productions, compañía perteneciente a Sony Pictures Television. El proyecto propone reconstruir la vida del actor a través de los recuerdos de familiares, amigos y personas que compartieron distintos momentos de su carrera.

Uno de los principales atractivos del documental será el material personal al que tuvo acceso la producción. La serie incorporará fotografías y videos inéditos provenientes del archivo privado de la familia Perry, además de testimonios que hasta ahora no habían sido publicados.

Entre las voces que participarán se encuentra Mia Perry Bowick, hermana del actor, junto con amigos cercanos y colaboradores que lo acompañaron durante diferentes etapas de su vida. Sus relatos permitirán recorrer el camino de Perry desde sus primeros pasos en la comedia hasta su consagración como una de las figuras más reconocidas de la televisión estadounidense.

Una mirada más allá de Chandler Bing

Aunque Friends convirtió a Matthew Perry en una estrella internacional, la serie documental buscará evitar que su historia quede reducida a su personaje más famoso. El relato pondrá el foco también en el hombre detrás del actor y en las distintas dificultades personales que atravesó a lo largo de los años.

La producción abordará especialmente sus problemas con las adicciones, una parte de su vida sobre la que Perry habló públicamente durante sus últimos años y que se convirtió en uno de los ejes de su activismo. El objetivo será mostrar esa etapa desde una mirada cercana, pero también recuperar otros aspectos de su personalidad: su humor, su generosidad, sus vínculos y su impacto en quienes lo rodeaban.

Matthew Perry interpretó a Chandler Bing en la icónica serie Friends.

La directora Mary Robertson explicó que el proyecto nació de la intención de conocer una dimensión de Perry que, pese a su enorme exposición pública, permaneció en gran medida fuera de cámara. Para la realizadora, el actor fue una figura fundamental de la comedia y logró generar una conexión particular con millones de espectadores.

Por su parte, su hermana señaló que durante mucho tiempo no se sintió preparada para compartir sus recuerdos y remarcó la importancia de presentar a Perry como una persona completa, más allá de su personaje de Friends y de sus problemas de adicción.

De esta manera, The One About Matthew Perry buscará construir un retrato íntimo de una de las estrellas más queridas de la televisión: desde su ascenso en Hollywood y el éxito mundial de Friends hasta las dificultades que atravesó en privado y el legado que dejó tras su muerte. La serie tendrá tres episodios y estará disponible en Netflix a partir del 27 de octubre.