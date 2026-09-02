Qué películas ver en Netflix en septiembre 2026: el TOP 10 de las más vistas

El catálogo de Netflix suma de forma constante historias que atraviesan todos los géneros cinematográficos, desde el suspenso hasta el melodrama con matices de crítica social. Para quienes buscan qué mirar, sin perder tiempo navegando en la plataforma, un recorrido exhaustivo por la crítica especializada y los medios de cine ayuda a filtrar entre las propuestas más sólidas del momento. Esta es una selección calibrada de títulos destacados disponibles en la plataforma que prometen mantener la atención de principio a fin.

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"Quince días", una película brasileña. (Crédito de foto: Netflix)

Diez recomendaciones de películas en Netflix

La última casa: bajo la dirección de Louis Leterrier, este thriller con tintes de ciencia ficción encierra a una familia en su propia residencia frente a una amenaza inexplicable. Wagner Moura y Greta Lee sostienen la tensión dramática con interpretaciones sobrias que evitan los clichés habituales del género.

Susurran mi nombre: un sobrio relato dramático enfocado en la memoria y las presencias intangibles dentro de un entorno rural. Destaca principalmente por su puesta en escena atmosférica, un diseño de sonido impecable y un tono melancólico que acompaña el duelo de sus protagonistas. Protagonizada por Robert De Niro y Adam Scott.

Una mirada extendida a Grand Theft Auto VI: un especial en formato documental diseñado para analizar en profundidad el meticuloso proceso de desarrollo y el impacto cultural del videojuego más esperado de la década, incorporando testimonios exclusivos de creadores y analistas.

Un hijo propio: la cineasta chilena Maite Alberdi aborda un impactante caso real ocurrido en la Ciudad de México. La historia sigue a una mujer que simuló un embarazo hasta consecuencias extremas, examinando la brutal presión social sobre la maternidad con rigor y distancia ética.

Quince días: esta comedia dramática de origen brasileño presenta una perspectiva fresca e íntima sobre la adolescencia y el reencuentro con un primer amor, logrando equilibrar con acierto la ternura juvenil con las complejidades de la búsqueda de identidad.

Llámame madre: dirigida por el cineasta Jun Robles Lana, esta producción filipina entrelaza elementos de comedia y melodrama al narrar la historia de un veterano mentor de certámenes de belleza que decide acoger a un niño en situación de vulnerabilidad.

La captura: un tenso drama policial enfocado en los operativos y las decisiones de inteligencia que derivaron en la caída del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán. La cinta ofrece un ritmo ágil respaldado por la sólida actuación de Alfonso Herrera.

Back to Black: biopic centrada en la meteórica carrera y las complejas luchas personales de Amy Winehouse, dirigiendo su foco hacia la turbulenta vida afectiva y el proceso creativo que dio origen a su célebre álbum homónimo.

Mickey 17: la nueva producción de ciencia ficción del director surcoreano Bong Joon-ho sigue a un empleado prescindible enviado a colonizar un inhóspito planeta helado, combinando una mordaz sátira corporativa con un elaborado relato de supervivencia.