Estrenos de HBO Max en septiembre 2026: las mejores series y películas que llegan

HBO Max actualiza su catálogo durante septiembre con una selección de películas y series que incluye títulos galardonados en festivales, producciones de terror y dramas históricos. La plataforma de streaming suma a su oferta del mes varias producciones esperadas por el público, combinando entregas de cine independiente, secuelas de franquicias reconocidas y nuevas historias en formato serie.
Estrenos del mes en HBO Max por fecha de lanzamiento
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Anora (5 de septiembre): película dirigida por Sean Baker y ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes. La trama sigue a una joven trabajadora sexual de Brooklyn que se casa de manera impulsiva con el hijo de un magnate ruso, lo que genera un conflicto inmediato con la familia del joven.
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Colisión (7 de septiembre): serie dramática que muestra el impacto de un accidente aéreo en la vida de un grupo de personas con muchos privilegios. Con el avance de los episodios, la trama revela cómo este evento conecta a los involucrados y transforma sus decisiones.
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The Last Showgirl (12 de septiembre): película dirigida por Gia Coppola y protagonizada por Pamela Anderson. Narra la historia de una bailarina con décadas de experiencia en Las Vegas que debe reorganizar su vida laboral y personal tras el cierre definitivo del show en el que trabajaba.
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28 Years Later (19 de septiembre): película de terror dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland. Esta continuación se sitúa décadas después de la epidemia inicial mostrada en la saga original y muestra la situación de los sobrevivientes en una Gran Bretaña devastada por el virus.
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Backrooms (25 de septiembre): película basada en la leyenda urbana nacida en internet. La historia sigue a un grupo de personas que entra por error en un laberinto infinito de habitaciones abandonadas donde enfrentan distintas amenazas.