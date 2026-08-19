Final explicado de "Un hijo propio", la película de Netflix de gran éxito

La propuesta cinematográfica Un hijo propio, disponible en el catálogo de Netflix, se ha consolidado como un desgarrador relato sobre la identidad, la adopción y las presiones sociales vinculadas a la maternidad. La trama sigue la historia de una mujer que, tras años de lidiar con la imposibilidad biológica de concebir y el mandato social de ser madre, decide adentrarse en un proceso de adopción informal. A medida que la narrativa se despliega, el filme cuestiona los límites del deseo personal frente a la legalidad y la ética, mostrando cómo las fracturas emocionales de los protagonistas llevan a tomar decisiones límite en un entorno impregnado de desesperación y prejuicios.

El final de "Un hijo propio" explicado: significados y escena desgarradora

La película condensa la tensión dramática acumulada a lo largo de toda la obra. En la escena final, la protagonista se enfrenta a las consecuencias directas de haber forzado un vínculo maternal bajo preceptos frágiles. Tras la intervención judicial y la inminente separación del bebé, la cámara se detiene en un plano sostenido sobre su rostro en una habitación iluminada apenas por una luz fría.

Este encuadre simboliza el despojo absoluto: la protagonista no solo pierde al niño que intentó hacer suyo, sino que queda completamente despojada del rol social que tanto anhelaba proyectar. El llanto silencioso de la escena final funciona como un espejo del vacío interior que intentaba llenar con la maternidad. La narrativa concluye dejando en evidencia que el vínculo no puede construirse desde la imposición ni desde el dolor no resuelto.

El significado del cierre radica en la desmitificación del instinto materno como un mandato absoluto, exponiendo cómo el sistema social acorrala a las mujeres cuando no cumplen con las expectativas biológicas tradicionales.

Escena de "Un hijo propio". (Crédito de foto: Gato Grande Productions)

Reconocimientos y recorrido por festivales internacionales

Antes de su llegada masiva a Netflix, esta película-documental, tuvo un destacado paso por el circuito de festivales de cine, estrenándose en espacios clave del cine independiente y documental como la Berlinale, CPH:DOX y el San Francisco International Film Festival.

Tras este recorrido, la producción dirigida por la chilena Maite Alberdi y realizada con un equipo mexicano se posicionó fuertemente en la industria. De hecho, la cinta compite en la preselección de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) para representar a México en las candidaturas a los Premios Oscar y Premios Goya de esta temporada.