Quién hace de Alberto Olmedo en la serie de "Moria" en Netflix: así es Sebastián Rosso, el actor que lo interpreta

La nueva serie biográfica sobre Ana María Casanova producida por Netflix, titulada Moria, promete repasar la fascinante y provocadora trayectoria de una de las figuras más emblemáticas e influyentes del espectáculo argentino. A través de una narrativa segmentada en tres momentos clave, la ficción explora desde sus vertiginosos inicios en el music hall hasta su consolidación definitiva como diva televisiva e ícono cultural. Con dirección de Javier Van de Couter y producción de About Entertainment, la biopic reúne a tres actrices de gran renombre para personificar a la protagonista: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. En ese recorrido, la trama reconstruye los lazos más significativos de su vida, donde uno de los más importantes es su histórico vínculo con Alberto Olmedo, cuya presencia resulta fundamental para comprender su época dorada.

Sebastián "Pacha" Rosso: el reto de interpretar al "Negro" Olmedo

Dentro del elenco estelar, convocado para esta producción, la elección del actor que encarna a Alberto Olmedo despertó una enorme expectativa. El encargado de asumir este importante desafío es Sebastián "Pacha" Rosso, un talentoso actor y comediante de trayectoria, que alcanzó gran popularidad a comienzos de los noventa como integrante del recordado grupo Los Prepu.

Con más de cuatro décadas de experiencia en teatro y televisión, Rosso logra una caracterización verdaderamente impactante. Las primeras imágenes difundidas por la plataforma causaron furor por el gran parecido físico y gestual que consiguió con el icónico cómico rosarino, lo que demuestra que hay un trabajo de preparación minucioso para recrear el carisma, el humor espontáneo y los gestos inconfundibles de Olmedo en pantalla.

Sebastián Rosso como Alberto Olmedo. (Crédito de foto: Netflix)

Un vínculo entrañable en la historia de la diva

Para Moria Casán, Alberto Olmedo trasciende la figura de un simple compañero de trabajo: fue un pilar fundamental en su consagración y uno de sus afectos más profundos dentro del ambiente artístico. Juntos formaron una dupla legendaria que dominó el teatro de revistas y las comedias cinematográficas más taquilleras entre los años 70 y 80.

La complicidad natural y la chispa que compartían sobre el escenario marcaron un hito en la cultura popular argentina. Por eso, la serie biográfica busca rendir homenaje a esa relación tan especial, destacando tanto la brillantez cómica de sus espectáculos compartidos como la sincera amistad que los unió detrás de las cámaras.