Qué aspecto de Moria maravilló a Griselda Siciliani al interpretarla: "Fue una fiesta"

Griselda Siciliani repasó el proceso de investigación que llevó a cabo para interpretar a Moria Casán en su serie de Netflix y reveló qué etapa de la diva más la divirtió. Dentro del material de archivo que consultó, la actriz destacó especialmente su fascinación por la etapa televisiva de los años noventa, en particular por Amor y Moria, el recordado talk show donde la conductora mediaba en conflictos familiares y de pareja de la época.

Además del trabajo sobre los ciclos de estudio, Griselda remarcó lo entretenido que le resultó analizar los móviles e intervenciones mediáticas más emblemáticas de la carrera de Casán, piezas clave para capturar la dicción, el ritmo y el despliegue escénico que la caracterizan. "Fue muy divertido este rodaje. Pero el talk show me divirtió mucho. Amor y Moria y toda esa época que además la recuerdo. Todos los casos que había en esos programas que eran increíbles. Me divirtió mucho filmarlo y ver todos esos programas, fue una fiesta", comentó Siciliani.

A pocos días del estreno fijado para el próximo 14 de agosto, la expectativa por la serie biográfica que recorrerá la vida de la icónica diva argentina no para de crecer. La producción de Netflix aborda las distintas etapas de la artista mediante una estructura de tres actrices: Sofía Gala Castiglione encarna a Moria en su juventud hasta los 45 años, Griselda Siciliani toma la posta para componer el tramo que va desde los 45 hasta los 60 años, y Cecilia Roth compone su etapa más reciente, a partir de los 60.

Móviles icónicos y el descubrimiento de una personalidad hipnótica

Ese proceso de observación detallada le permitió a Siciliani construir una mirada renovada sobre la figura de la diva y sobre su permanente evolución dentro del espectáculo argentino: "Fue todo un descubrimiento estudiar a Moria. La Moria de hoy es una ternura, alguien de una sensibilidad extrema y de una inteligencia a favor del bien. Ver cómo evolucionó esta mujer es muy lindo. Es hipnótica".

La Moria original y sus intérpretes.

Infancia y comienzos de Moria en el espectáculo

Detrás de la figura pública de Moria Casán se encuentra Ana María Casanova, nacida el 16 de agosto de 1946 en el Hospital Militar del barrio de Belgrano, Buenos Aires. Fue la única hija del matrimonio conformado por Rosa Fraga, actriz y ama de casa, y Juan Casanova, oficial del Ejército.

Aunque su madre pretendía nombrarla Moria Elizabeth, las regulaciones del registro civil de la época impidieron esa denominación, por lo que fue inscripta como Ana María. Tiempo después, la artista asumiría el seudónimo con el que construyó su trayectoria en la industria del entretenimiento.

En su juventud, antes de volcarse a la escena teatral, cursó estudios en la carrera de Abogacía y se desempeñó como profesora de piano y danza. En 1969, tras asistir como espectadora a una función en el Teatro Nacional por invitación de una compañera, fue captada por el coreógrafo Carlos Petit, inicio de su incorporación al circuito profesional.