Harry Potter y la piedra filosofal vuelve al cine por sus 25 años: cuándo y dónde verla

Harry Potter y la piedra filosofal cumple 25 años y Warner Bros reestrena la querida película en las salas de cine argentinas a partir del jueves 27 de agosto. El material inédito que tendrá esta versión y las salas de cine donde los fanáticos podrán reencontrarse con el mágico mundo de J.K Rowling.

Durante una semana, el público podrá disfrutar la película restaurada en 4K y en 4D, con una sorpresa al final de cada función: un contenido especial de 12 minutos de material de archivo con entrevistas e imágenes de detrás de escena. Las películas basadas en la serie de novelas fantásticas de J.K.Rowling protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint supusieron un fenómeno en las salas de cine y según Box Office Mojo, la primera entrega recaudó 1.009,47 millones de dólares a nivel mundial.

La película cuenta la historia de Harry Potter, un niño huérfano criado por su tío Vernon y su tía Petunia que lo odian. Desde que era pequeño, estos siempre le han contado que sus padres murieron en un accidente de coche. El día de su decimoprimer cumpleaños Harry recibe la inesperada visita de un hombre gigantesco de nombre Rubeus Hagrid. Este le revela que es, de hecho, hijo de dos poderosos magos y que él también posee extraordinarios poderes.

Lleno de alegría, el chico acepta ir a estudiar a Hogwarts, el famoso colegio de magia y hechicería. Por fin tiene la oportunidad de hacer amigos. Odiado por Severus Snape, profesor de Pociones, y protegido por Albus Dumbledore, director del colegio, Harry intentará dilucidar el misterio de la piedra filosofal.

En qué cines argentinos se verá Harry Potter y la piedra filosofal

La película estará disponible en las siguientes cadenas y complejos de cine de todo el país: