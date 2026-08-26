¿Es verdad que le decían "Conchita" a Barreda?

El caso policial del odontólogo Ricardo Barreda, autor del cuádruple femicidio de su suegra, su esposa y sus dos hijas, saltó al cine en una esperada película de Daniela Goggi (El Rapto) con Luis Machín como el asesino. En la víspera del estreno del 28 de agosto, un repaso por uno de los misterios que ningún periodista pudo resolver hasta la actualidad: ¿Es verdad que a Barreda le decían "Conchita"?

Ricardo Barreda se lo conoció popularmente como "Conchita" y durante su juicio él sostuvo que era el apodo con el que su esposa, sus hijas y su suegra lo humillaban en la intimidad, pero no está comprobado de manera oficial que realmente su familia lo llamara así de forma habitual. De hecho, algunos investigadores que estudiaron el caso apuntan a que podría haberse tratado de una estrategia para justificar los asesinatos.

La película Barreda, protagonizada por Luis Machín, Carla Peterson y Mercedes Morán refuerza la teoría de que el apodo "Conchita" fue un invento del odontólogo femicida para reforzar su discurso de que su esposa Gladys McDonald, sus hijas Cecilia y Adriana y su suegra Elena Arreche lo sometían a constantes burlas y humillaciones. Él aseguró que lo llamaban “Conchita” de manera despectiva, como una forma de feminizarlo y presentarlo como alguien sometido a las mujeres de la casa.

"Los trabajos de Conchita"

La versión más conocida indica que durante la mañana del 15 de noviembre de 1992, pocas horas antes de que Barreda asesinara a las cuatro mujeres de su familia (y según constató en su relato durante el juicio), él habría decidido hacer tareas domésticas en su casa de La Plata. Y ahí habría recibido la frase que interpretó como una humillación y que marcaba que los “trabajos de Conchita” eran los que mejor hacía.

Luego de escuchar la frase, Barreda habría respondido utilizando el propio apodo para referirse a sí mismo y se habría dirigido al patio para trabajar con la parra. A los pocos minutos regresó a buscar la escopeta con la que asesinó a su esposa, su suegra y sus dos hijas.

En 2011 Ricardo Barreda salió de prisión y fue investigado por el periodista Rodolfo Palacios, quien escribió Conchita, el hombre que no amaba a las mujeres, en un libro que pone en duda el apodo "Conchita" y que plantea una escalofriante posibilidad: que Barreda hubiera creado ese apodo para justificar la masacre familiar y no ser condenado.