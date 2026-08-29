Ricardo Darín confirmó por qué se retrasa la temporada 2 de El Eternauta: "Queremos responderle a la audiencia"

Los fanáticos de El Eternauta que quedaron asombrados con la visión de Bruno Stagnaro de la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld, esperan con ansías la segunda temporada de la serie de Netflix. Pero el rodaje sufrió un retraso y en las últimas horas fue Ricardo Darín, protagonista que encarna a Juan Salvo, el responsable de confirmar las razones detrás de la medida.

En diálogo con El Observador, Ricardo Darín confirmó el retraso de la filmación de El Eternauta y explicó la principal razón: "Lo que puedo contar, que es lo que estoy percibiendo, es que en este momento se está trabajando a brazo partido para terminar con la escritura de los capítulos y la pincelada final para que queden listos para ir a rodaje".

También, Darín compartió algunas miradas sobre como percibe a los involucrados en la producción, en pleno momento creativo: "Una de las premisas más interesantes que yo noto en el equipo de trabajo, guionistas, producción, es que la expectativa que generó la primera temporada moralmente, nos obliga a que la segunda, como mínimo, tenga la misma calidad y concepto. Eso no es fácil".

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A modo de adelanto, Darín hizo una reflexión sobre lo que se vendrá en El Eternauta y expuso: "Estamos acostumbrados a que algunas segundas temporadas de cosas que nos gustaron mucho pierdan el foco de calidad, y ahí es cuando notamos que hay solo un foco comercial en hacer una segunda parte, nosotros estamos concentrados en que no sea así".

"Todo lo contrario, queremos responderle a la audiencia, que se emocionó y nos acompañó, mostrando todas nuestras capacidades para que no se sientan defraudados, eso es lo que ha hecho que se demorara la realización de la segunda temporada. Si todo sale como esperamos valdrá la pena la espera", cerró, dando por zanjada su explicación sobre los atrasos en el rodaje.

Por último, Darín opinó sobre el fenómeno cultural que generó el lanzamiento de la serie y el impacto que tuvo en su carrera: "No deja de asombrarme lo que ha ocurrido en los chicos con El Eternauta. Yo caminaba por la calle y la gran mayoría de los adultos me saludaban; después de El Eternauta los niños también me empezaron a saludar y yo no lo puedo creer. Creo que tiene que ver con que a los chicos le gustan las historias heroicas. Me llena de orgullo y satisfacción porque no fue buscado pero sí fue logrado".