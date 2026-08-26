Ricardo Darín y Diego Peretti se reencuentran en el cine: cuándo se estrena Lo dejamos acá en Netflix

Lo dejamos acá, película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti y dirigida por Hernán Goldfrid, la nueva producción argentina de Netflix se presentará en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián previo a su estreno en la plataforma el 16 de octubre.

Producida por Kenya Films, con Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak como productores, y dirigida por Hernán Goldfrid (Atrapados, El jardín de bronce, Tesis sobre un homicidio), la película marca el regreso de Darín a la pantalla grande tras Argentina, 1985 y luego del éxito de la serie El Eternauta. Completan el elenco Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico.

La presentación en San Sebastián anticipará su estreno global en Netflix en uno de los escenarios más relevantes del cine iberoamericano, y en una edición especial en la que Ricardo Darín protagoniza la imagen oficial del festival de este año. Lo dejamos acá sigue a un psicoanalista pragmático que pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo llega a su consulta.

Lo dejamos acá, la nueva película de Ricardo Darín y Diego Peretti que se estrena en Netflix.

Las 2 veces que Darín y Peretti coincidieron en cine y teatro

La primera vez que Ricardo Darín y Diego Peretti trabajaron juntos fue en teatro, no en cine. Fue alrededor de 2001, cuando Peretti protagonizó Submarino amarillo, una obra en la que Darín estaba vinculado como productor y director. Años más tarde, en 2007, llegó su primer trabajo cinematográfico: La señal. Allí Darín no solo protagonizó, sino que también asumió la dirección junto con Martín Hodara, después de la muerte de Eduardo Mignogna. Peretti coprotagonizó la película.

"Durante los últimos días de Eva Perón, un par de detectives de bajo rango son asignados a un caso de corrupción en el que está involucrada la mafia", reza la sinopsis de La señal, película que actualmente puede verse en el catálogo de Disney+.