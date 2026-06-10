Darín destrozó a Milei y lo expuso ante los medios internacionales: "Realmente"

Darín destrozó a Milei y lo expuso ante los medios internacionales.

Ricardo Darín volvió a pronunciarse sobre la actualidad política argentina y dejó varias definiciones sobre el gobierno de Javier Milei. Durante una entrevista concedida a un programa de la televisión española, el actor reflexionó sobre el escenario económico del país, el impacto de las medidas oficiales y las expectativas de cara a las próximas elecciones.

Al referirse al momento político, el actor señaló que se trata de una instancia clave para la ciudadanía y recordó que Milei llegó al poder a través del voto popular. "Este es un momento bisagra, un momento de reflexión profunda", expresó. En ese sentido, destacó que una parte importante de la sociedad respaldó al actual mandatario en las urnas y que ese dato también debe ser tenido en cuenta al analizar el presente del país.

Darín remarcó además que la proximidad de las elecciones volverá a poner en discusión la evaluación que los ciudadanos hacen de la gestión libertaria.

Darín destrozó a Milei y lo expuso ante los medios internacionales.

Durante la entrevista, el protagonista de numerosas producciones argentinas también puso en duda algunos de los argumentos que el oficialismo utiliza para destacar la evolución de la economía. "Me gustaría entender esos parámetros porque no los termino de entender, porque veo gente que la está pasando realmente muy mal", afirmó en el programa Cara al Show.

Las crisis en Argentina

Darín también reflexionó sobre la relación histórica de Argentina con las crisis económicas y políticas. A su entender, el país atraviesa ciclos que se repiten periódicamente, aunque la sociedad desarrolló una capacidad de adaptación frente a esas situaciones. "Argentina es un país muy cíclico en ese sentido, porque salimos de una y entramos en otra", sostuvo