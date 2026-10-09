De qué trata y reparto de "Bajo la superficie", la miniserie de Netflix para ver el fin de semana del 10 y 11 de octubre 2026

Netflix expande su catálogo de suspense y misterio con el estreno de Bajo la superficie, una miniserie de seis episodios que combina el drama costero con el terror a las profundidades marinas. Dirigida a los amantes de las atmósferas claustrofóbicas y los secretos comunitarios, la propuesta se sitúa en un remoto pueblo pesquero donde los peligros del océano adquieren una dimensión sobrenatural. Con una factura técnica impecable y un ritmo que dosifica la tensión de manera constante, la serie cautiva rápidamente a los usuarios que pretenden ver una serie el fin de semana del 10 y 11 de octubre 2026.

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"Bajo la superficie": trama, conflicto y reparto

La historia sigue a Calvin Penney, un experimentado pescador marcado por el trágico y misterioso fallecimiento de su padre en aguas locales, décadas atrás. La rutina de la comunidad colapsa cuando una presencia perturbadora emerge del mar, amenazando la vida de los habitantes y la estabilidad de la zona. Para enfrentar la amenaza y proteger a su familia, Calvin une fuerzas con la Dra. Fonda Howander, una bióloga marina que investiga los anómalos fenómenos que alteran el ecosistema. Juntos deberán adentrarse en los oscuros secretos de la isla antes de que la criatura arrastre a todo el pueblo hacia la catástrofe.

El reparto principal está encabezado por el estadounidense Josh Hartnett en el papel de Calvin Penney, aportando solidez dramática al conflicto del personaje. A su lado, la actriz canadiense Mackenzie Davis interpreta a la científica Fonda Howander. El elenco central se completa con Charlie Heaton como Wade Penney, el hijo de Calvin, sumado a las actuaciones de Ruby Stokes, Rohan Campbell y Natasha Henstridge, quienes completan una compleja red de vecinos.

Mackenzie David, en "Bajo la superficie". (Crédito de foto: Netflix)

El sello canadiense y su paso por festivales

Creada y escrita por el guionista Jesse McKeown, Bajo la superficie es una producción íntegramente canadiense que aprovecha la geografía de su país para construir un entorno frío y envolvente. El rodaje se llevó a cabo en la provincia de Terranova y Labrador, utilizando locaciones reales como San Juan, Pouch Cove y Brigus South, paisajes cuya aspereza visual refuerza la sensación de aislamiento y vulnerabilidad de la narración.

Antes de su llegada a Netflix, la miniserie tuvo una destacada carta de presentación en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF). Su exhibición previa en este destacado certamen canadiense permitió a la crítica especial destacarla como una de las ficciones de género más sólidas del año, consolidando el nivel audiovisual de Canadá en la industria del entretenimiento mundial.