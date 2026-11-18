Netflix incorporó a su catálogo "No Nos rendimos", una película indonesia que combina acción, suspenso y conflictos familiares alrededor de un exsoldado obligado a enfrentarse nuevamente a un pasado que creía haber dejado atrás.

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La historia sigue a Hari, un veterano de una unidad especial que vive alejado de la ciudad y debe hacerse cargo de sus dos nietos adolescentes, Putri y Dimas. La convivencia entre ellos no resulta sencilla, ya que los jóvenes fueron criados en un entorno urbano y tienen poco vínculo con su abuelo.

Sin embargo, los problemas familiares quedan en segundo plano cuando una banda criminal irrumpe en la propiedad donde viven. A partir de ese momento, el protagonista deberá recuperar sus antiguas habilidades de combate para proteger a los adolescentes y sobrevivir al ataque.

¿Cuál es la trama de "No Nos rendimos", el nuevo éxito global de Netflix?

Dirigida y coescrita por Sidharta Tata, "No Nos rendimos" presenta un relato de supervivencia en el que el protagonista se ve obligado a abandonar su retiro para enfrentar a un grupo de delincuentes que amenaza la seguridad de su familia.

Hari es un hombre marcado por la culpa y por las experiencias de su pasado militar. Su nueva vida transcurre en un pueblo alejado, donde intenta mantener una existencia tranquila. La llegada de Putri y Dimas modifica esa rutina y lo enfrenta al desafío de establecer una relación con dos adolescentes a quienes prácticamente no conoce.

El conflicto se intensifica cuando los criminales atacan la casa familiar. Frente a una amenaza que pone en riesgo la vida de los tres, el exsoldado vuelve a utilizar los conocimientos adquiridos durante su etapa en las fuerzas especiales. Lo que parecía una situación de convivencia complicada se convierte en una lucha por sobrevivir.

Además de los enfrentamientos físicos y las escenas violentas,"No Nos rendimos" incorpora los miedos, los remordimientos y las dificultades para reconstruir los vínculos familiares. En ese contexto, los nietos también deberán adaptarse a una realidad completamente diferente y aprender a trabajar junto a su abuelo.

El elenco está encabezado por Lukman Sardi, quien interpreta a Hari, Callista Arum en el papel de Putri y Sulthan Hamonangan como Dimas. También participan Donny Alamsyah, Derby Romero, Dennis Adhiswara, David Hendrawan, Novi Rahmat Hidayat, Ismi Melinda y Mike Lucock.

Con su estreno el 12 de noviembre, rápidamente consiguió repercusión en la plataforma. De acuerdo con los datos de audiencia oficiales, alcanzó los 11 millones de reproducciones durante sus primeros cuatro días y llegó al primer puesto del ranking de películas de Netflix en 63 países.

Ficha técnica de "No Nos rendimos"