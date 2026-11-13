De qué trata y reparto de "Anestesia", la película de Netflix para ver el fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de noviembre 2026

Anestesia es una miniserie dramática, de Polonia, que se ha convertido en uno de los mayores éxitos recientes de Netflix por su manera de cautivar. Esta historia ha escalado rápidamente al top de lo más visto en países como Argentina. Estrenada en noviembre de 2026, esta producción dirigida por Łukasz Ostalski consta de ocho episodios que se acercan a una hora cada uno. Con una narrativa cruda y realista (que incluso contó con el asesoramiento del médico y exproductor de ER, Neal Baer), la ficción explora los dilemas éticos de la medicina moderna, la fragilidad humana detrás del guardapolvo y el peso de las segundas oportunidades cuando una vocación se pone a prueba.

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Una trama de redención y culpa en "Anestesia"

La historia gira en torno a Dawid Łazarz, un brillante pero arrogante neurocirujano acostumbrado a la élite médica que ve cómo su prestigiosa carrera se desmorona de la noche a la mañana. Tras realizar una arriesgada operación experimental sin todas las autorizaciones reglamentarias, un joven paciente fallece en el quirófano. Expulsado de su clínica y enfrentando un complejo proceso judicial, Dawid se ve obligado a empezar de cero, lidiando además con el desgaste de su matrimonio y la distancia con su hijo.

El papel protagónico recae en el actor polaco Leszek Lichota, quien construye un personaje magnético, obstinado y dispuesto a desafiar las normas institucionales si cree que así puede salvar una vida. Lo acompaña un elenco de reparto encabezado por Karolina Gruszka (como su esposa Basia), Aleksandra Popławska (en el rol de Jagoda Wilk), Dorota Kolak, Krzysztof Stelmaszyk y Masza Wągrocka.

Elenco de la miniserie "Anestesia". (Crédito de foto: Netflix)

Un hospital en Suwałki, Polonia: lejos del lujo

El cambio de escenario es clave en el relato. Tras dejar atrás los modernos centros médicos de la gran ciudad, Dawid recaló en un pequeño hospital comarcal ubicado en Suwałki, una ciudad del noreste de Polonia. Este entorno provincial ofrece un contraste brutal respecto a su vida anterior: aquí escasean los recursos técnicos, las jerarquías internas son rígidas y el personal local recibe con recelo sus métodos poco ortodoxos. En los pasillos de este centro sanitario de frontera, entre urgencias constantes y luchas internas por evitar el cierre de áreas esenciales como psiquiatría, el protagonista descubre que el talento quirúrgico no alcanza para sanar las heridas propias ni ganarse la confianza de una comunidad.