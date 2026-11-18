La crisis de la construcción sigue creciendo en el marco de la recesión que atraviesa la economía. ETEX, la multinacional belga dueña de Durlock en el país, puso fin a la actividad de la yesera Corral, ubicada en General Roca, Río Negro. De este modo, despidió a los 11 trabajadores que quedaban más el gerente y así cerró una planta que llevaba más de 120 años dedicada al procesamiento de yeso, confirmaron los medios locales Mejor Informado y Somos Noticias.

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El cierre se confirmó en la segunda semana de noviembre, tras varios días en los que el personal no tenía certezas sobre su situación ni sobre el destino del establecimiento. Los despidos coincidieron con el comienzo del vaciado de los galpones, donde todavía había material guardado.

Según la compañía, la caída de las ventas y las transformaciones en el sector de la construcción la llevaron a reordenar su esquema productivo. Por ese motivo, las tareas que se realizaban en Río Negro pasarán a General Acha, donde Durlock tiene su planta de mayor escala. La firma cuenta además con otra unidad en Malargüe, Mendoza.

La reducción de la dotación había empezado antes del cierre. Parte de las salidas se resolvió mediante acuerdos con los empleados, mientras que los últimos avisos de despido aumentaron la inquietud sobre el futuro de la planta.

Los orígenes de Compañía Corral se remontan a 1905, año en que comenzó la explotación de yeso en la zona. Fue una de las primeras industrias de la Patagonia y combinaba la extracción en yacimientos con el procesamiento, realizando ambas operaciones dentro de General Roca.

En 2007, María Teresa Corral, hija del fundador, concretó la venta de la empresa a ETEX. En ese momento trabajaban allí 60 personas, según los reportes de esa operación. Desde entonces, la yesera formó parte de la estructura de Durlock, una de las marcas líderes del país en placas de yeso e insumos para la construcción.

Una vez retirado el material que queda, el predio permanecerá bajo custodia de personal de seguridad y mantendrá sus habilitaciones vigentes. Eso abre la posibilidad de una eventual reapertura en 2027, aunque hasta ahora la empresa no anunció planes en ese sentido

La crisis de la construcción

La decisión llega en plena expansión de la minería de yeso en la provincia. De acuerdo con la Secretaría de Minería, en 2025 Río Negro extrajo 466.652 toneladas brutas del mineral, un 107,3% más que el año previo. El volumen procesado fue de 502.875 toneladas, con un alza del 38,1%.

Ese aumento, sin embargo, no alcanzó para sostener la planta de General Roca. El consumo de yeso depende, entre otras variables, del ritmo de la construcción, que todavía no da señales firmes de recuperación, sobre todo en las obras particulares, en medio de la recesión virtual que atraviesa la economía a nivel nacional.

Al contrario, la actividad de la construcción permanece estancada, después de sufrir una importante destrucción de puestos de trabajo y una reducción en el número de compañías en funcionamiento. Aunque la actividad logró frenar su retroceso, todavía se ubica aproximadamente un 25% por debajo del máximo alcanzado antes de la asunción de Milei.

“La actividad nuestra cayó un 25% entre mediados de 2023 y mediados de 2024. A partir de mediados de 2024 estamos estabilizados, pero 25% abajo del último pico”, explicó el titular de CAMARCO, Gustavo Weiss, el mes pasado.

De acuerdo con las cifras mencionadas por Weiss, la construcción sufrió la eliminación de unos 120.000 empleos desde mediados de 2023 hasta mediados de 2024. A partir de ese momento, la cantidad de trabajadores se estabilizó, pero sin mostrar señales de recuperación de cara a 2027, advirtió.