Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), advirtió que el sector se mantendrá estancado hasta mediados de 2027 tras caer un 25% bajo la gestión de Javier Milei. Además, reclamó la reactivación de la obra pública estatal y alertó por la pérdida de 120.000 empleos y 2.000 empresas.

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¿Cuánto cayó la obra pública y la construcción en la gestión de Javier Milei?

La actividad de la construcción permanece estancada, después de sufrir una importante destrucción de puestos de trabajo y una reducción en el número de compañías en funcionamiento. Aunque la actividad logró frenar su retroceso, todavía se ubica aproximadamente un 25% por debajo del máximo alcanzado antes de la asunción de Milei.

“La actividad nuestra cayó un 25% entre mediados de 2023 y mediados de 2024. A partir de mediados de 2024 estamos estabilizados, pero 25% abajo del último pico”, explicó.

Weiss también hizo hincapié en las marcadas diferencias regionales que presenta la construcción. La actividad impulsada por Vaca Muerta favorece especialmente a Neuquén y Río Negro, pero los resultados positivos de ambas provincias son insuficientes para contrarrestar el desempeño desfavorable registrado en el resto del territorio nacional. “No compensa”, sintetizó en declaraciones a la agencia NA.

El impacto en el empleo: CAMARCO alerta por la pérdida de 120.000 puestos de trabajo

Las consecuencias de esta situación se reflejaron igualmente en la cantidad de trabajadores ocupados y de firmas que integran al sector.

De acuerdo con las cifras mencionadas por el empresario, la construcción sufrió la eliminación de unos 120.000 empleos desde mediados de 2023 hasta mediados de 2024. A partir de ese momento, la cantidad de trabajadores se estabilizó, pero sin mostrar señales de recuperación.

A la contracción del empleo se agrega la desaparición de compañías del sector. “Tenemos 2.000 empresas menos que antes”, indicó Weiss, quien advirtió además que algunas de las firmas que continúan operando enfrentan problemas financieros o se encuentran en procesos de convocatoria de acreedores.

El pesimismo de Weiss de cara a 2027

Las proyecciones para el futuro inmediato no anticipan modificaciones relevantes en este escenario. “No veo ningún cambio en los próximos meses. Incluso, te diría, los primeros meses del año que viene, no veo ningún cambio”, sostuvo Weiss.

“La infraestructura es decisiva para el desarrollo de otras actividades”, afirmó el titular de CAMARCO al mencionar el deterioro de rutas, ferrocarriles y otras obras que inciden directamente sobre los costos productivos.

“Sin infraestructura, no hay crecimiento posible” resumió en ese sentido, y definió a la infraestructura como “un cuello de botella muy importante para el crecimiento”.

Por otra parte, el dirigente de la construcción expresó sus diferencias con la postura del Gobierno que propone sustituir íntegramente el financiamiento público de infraestructura por inversiones privadas. “El grueso de la inversión la tiene que hacer el Estado”, sostuvo.

Además, señaló que determinados proyectos requieren necesariamente intervención estatal para resultar económicamente viables, como ocurre con las carreteras de escasa circulación y las grandes obras ferroviarias.

El golpe al mercado inmobiliario: construcciones a pérdida y créditos hipotecarios insuficientes

En el mercado de la vivienda, aparece otro problema: el aumento de los costos de construcción medidos en dólares redujo la rentabilidad de los nuevos proyectos: “El mercado hoy no convalida los precios. Hoy los desarrollos son a pérdida”, advirtió Weiss.

Si bien valoró las nuevas líneas de crédito hipotecario y el fondeo previsto a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, consideró que el volumen todavía es insuficiente para modificar de manera significativa la actividad.